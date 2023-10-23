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KYK burs ücreti 1.250 TL! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İlk defa burs/ kredi alacak öğrenciler dikkat

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlendi. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs/kredi ücretleri ne kadar, zam geldi mi? İşte son durum.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 08:37 Güncelleme 23 Ekim 2023, 08:37
KYK burs ücreti 1.250 TL! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İlk defa burs/ kredi alacak öğrenciler dikkat

Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) burs başvuruları 12-19 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Gözler bu kez sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İnternet arama motorlarında ''KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs/kredi ücretleri ne kadar, zam geldi mi?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki son durum ne?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇ TARİHİ

Son durum... Öncelikle KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmadığını belirtelim. Öte yandan geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları Kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu yıl KYK burs başvuru sonuçlarının da Kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

Burs ödemeleri yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak güncellenmişti.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

2023 Ocak ayında yapılan zamla lisans öğrencilerine ödenen burs ücreti 1250 TL'ye yükselmişti.

2024 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.


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