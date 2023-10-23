KYK burs ücreti 1.250 TL! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İlk defa burs/ kredi alacak öğrenciler dikkat

Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) burs başvuruları 12-19 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Gözler bu kez sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İnternet arama motorlarında ''KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs/kredi ücretleri ne kadar, zam geldi mi?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki son durum ne?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇ TARİHİ Son durum... Öncelikle KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmadığını belirtelim. Öte yandan geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları Kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu yıl KYK burs başvuru sonuçlarının da Kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.