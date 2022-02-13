Üniversite sınavında yeni dönem! Adaylar derece için yarışacak!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda önlisans tercihi yapabilmek için gerekli 150, lisans tercihi yapabilmek için de gerekli olan 180 puan barajları kaldırıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni uygulamanın avantajlarını TAKVİM'e anlattı: Puanı hesaplanan her öğrenci tercih hakkı imkanı kazanacak. Ancak bu programa girecek anlamına gelmiyor. Yüksek puanlı öğrenciden en düşük puana doğru bir sıralamayla ilerleyecek. Bu adaylar arasında rekabeti artıracak. Geçen yıl 2.6 milyona yakın aday YKS'ye girdi. Puanı hesaplanan aday sayısı 1 milyon 627 bin. Eğer geçen yıl baraj olmasaydı bu sayı 2 milyon 393 bin olacaktı. Değişiklikle YKS artık elemeyi değil, başarı sıralamasına ön plana çıkaracak! Ceyda KARAASLAN