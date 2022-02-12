10 soruda üniversiteye girişte yeni dönem! YKS’de baraj kalktı puanlar nasıl hesaplanacak? Kimler tercih yapabilecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla yerleştirme işlemlerinde daha çok öğrenci için üniversite kapıları aralanacak.

Üniversite adaylarına yönelik üniversite sınavındaki baraj puanının düşürülmesine ilişkin ilk müjde, geçen yıl 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Erdoğan, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasının ve baraj puanının da Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 140, Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) AYT ve Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 170 olarak uygulanacağı yönünde açıklama yapmıştı.

Baraj puanlarının düşürülmesiyle yapılan ikinci ilave yerleştirmede, pek çok yeni aday üniversiteye yerleşmeye hak kazanmıştı.

YKS'nin geçen yıl haziranda yapılan ilk oturumu olan TYT'ye 2 milyon 592 bin 579 aday, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 aday, YDT'ye ise 130 bin 522 aday başvuru yapmıştı. Bu adaylardan 10 bin dolayındaki engelli aday TYT'ye, 7 bin dolayındaki aday AYT'ye, 500'ün üzerindeki engelli aday da YDT'ye girmişti.