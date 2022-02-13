YKS yeni sistem 2022: Üniversite sınav baraj puanı kalktı şimdi ne olacak? TYT AYT başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2022 YKS sınavı ile ilgili gündemde bir çok soru yer alıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan YKS için heyecanlı bekleyiş sürerken başvuru işlemleri 11 Şubat itibariyle başladı. Bir yandan da YÖK Başkanı Erol Özvar'dan şoke eden bir açıklama geldi. Özvar, YKS ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Peki Üniversite sınav baraj puanı kalktı şimdi ne olacak? YKS baraj puanı neden kaldırıldı? YKS baraj puanının kaldırılması ne demek? TYT AYT başvuruları ne zaman bitecek? Yanıtları haberimizde...
YKS SINAVI NE ZAMAN?
2022 yılında YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
YKS 1. Oturum (TYT)
SINAV TARİHİ: 18.06.2022
YKS 2. Oturum (AYT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
YKS 3. Oturum (YDT)
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
YKS (TYT, AYT, YDT) BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
YKS başvuruları 11 Şubat'ta başladı. Adaylar işlemlerini 7 Mart saat 23:59'a kadar tamamlayabilecek.
ÜNİVERSİTE BARAJ PUANI KALKTI, ŞİMDİ NE OLACAK?
YKS adaylarını ilgilendiren önemli bir düzenleme haberi YÖK tarafından dün akşam kamuoyu ile paylaşıldı. Bu düzenlemelerden en önemlisi uzun yıllardır uygulanan üniversite baraj puanlarının kaldırılmasına ilişkin oldu. YÖK'ün bu açıklamasıyla üniversite sınavına başvuru yapan 2,5 milyon dolayındaki aday arasından puanı hesaplananların tümü, artık üniversite tercihi yapabilir hale geldi.
İkinci önemli düzenleme TYT sınav süresinin uzatılmasına ilişkin olurken özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara giriş koşullarının üniversitelere bırakılması da üçüncü düzenleme olarak öne çıktı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, söz konusu düzenlemeye ilişkin, "Üniversite giriş sistemini iyileştirecek ve adayların üzerinde baskı azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.
İşte 10 soruda Yükseköğretim Kurulunca, YKS'ye ilişkin kamuoyuna duyurulan yenilikler ve 2022 YKS Kılavuzu'ndaki bilgiler...