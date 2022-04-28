TUS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı! ÖSYM - 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS yerleştirme sonuçları belli oldu!

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Bu sınava kimler başvurabiliyor?

Tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir. (Ayrıntılar için Kılavuza bakınız.)

Başvurmanın başlama ve bitiş tarihleri nedir?

Nisan ve eylül aylarında olmak üzere her yıl iki sınav yapılmaktadır. Başvurma, sınavdan yaklaşık iki ay kadar önce olmaktadır. Başvurma tarihleri ilgililere, basın-yayın organları ile duyurulmaktadır.



Başvurma Belgelerini nereden alabilirim?

Başvurma belgeleri, İl Sağlık Müdürlüklerinden sağlanabilir.



Ne kadar ücret yatırmamız gerekiyor?

Ücret her dönem için ayrıca belirlenmekte ve ilgili dönemin Kılavuzunda belirtilmektedir.



Başvurma Belgelerimi nereye teslim edeceğim?

Başvurma Belgeleri yine İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilecektir.



Sınav ne zaman, nerede yapılacak?

Sınav, nisan ve eylül aylarında, Ankara'da yapılmaktadır. Sınav tarihleri Kılavuzda belirtilmektedir.