TUS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı! ÖSYM - 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS yerleştirme sonuçları belli oldu!

TUS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 19-26 Nisan tarihleri arasında tercihleri alınan TUS yerleştirme sonuçları açıklandı, ÖSYM - 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS yerleştirme sonuçları belli oldu. Haberimizden sonuç sorgulama yapabilirsiniz.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!
19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
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TUS NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?
TUS; ÖSYM tarafından yılda 2 kez düzenlenen, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşan, yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan, tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği, adayların tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, anlama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlarda uygulama yetilerini ölçen sorulardan oluşan, branş seçme sınavı olarak da bilinen, tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçme işine yarayan, Mesleki Bilgi Sınavıdır.