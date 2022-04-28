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    • Eğitim
    • 28.04.2022 14:27
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    • 28.04.2022 14:38
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    TUS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı! ÖSYM - 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS yerleştirme sonuçları belli oldu!

    Gündemde yoğun bir şekilde TUS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı araştırmaları yapılmaya başlandı. 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları merakla ve heyecanla bekleniyordu, ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen TUS sınavının ardından 19-26 Nisan tarihleri arasında tercihler yapılmıştı. TUS yerleştirme sonuçları için linki haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    TUS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı!

    TUS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 19-26 Nisan tarihleri arasında tercihleri alınan TUS yerleştirme sonuçları açıklandı, ÖSYM - 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS yerleştirme sonuçları belli oldu. Haberimizden sonuç sorgulama yapabilirsiniz.

    TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

    TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TUS NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?

    TUS; ÖSYM tarafından yılda 2 kez düzenlenen, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşan, yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan, tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği, adayların tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, anlama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlarda uygulama yetilerini ölçen sorulardan oluşan, branş seçme sınavı olarak da bilinen, tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçme işine yarayan, Mesleki Bilgi Sınavıdır.

        TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
        Bu sınava kimler başvurabiliyor?
        Tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir. (Ayrıntılar için Kılavuza bakınız.)

        Başvurmanın başlama ve bitiş tarihleri nedir?
        Nisan ve eylül aylarında olmak üzere her yıl iki sınav yapılmaktadır. Başvurma, sınavdan yaklaşık iki ay kadar önce olmaktadır. Başvurma tarihleri ilgililere, basın-yayın organları ile duyurulmaktadır.

        Başvurma Belgelerini nereden alabilirim?
        Başvurma belgeleri, İl Sağlık Müdürlüklerinden sağlanabilir.

        Ne kadar ücret yatırmamız gerekiyor?
        Ücret her dönem için ayrıca belirlenmekte ve ilgili dönemin Kılavuzunda belirtilmektedir.

        Başvurma Belgelerimi nereye teslim edeceğim?
        Başvurma Belgeleri yine İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilecektir.

        Sınav ne zaman, nerede yapılacak?
        Sınav, nisan ve eylül aylarında, Ankara'da yapılmaktadır. Sınav tarihleri Kılavuzda belirtilmektedir.

        Sınava kaç kişi giriyor?
        Her dönem, sınava 14 000 - 16 000 arasında başvuru olmaktadır.

        Sınav sonucumu öğrenebilir miyim?
        Yabancı Dil Sınavı sonuçları, pazar günü sabahleyin sınav salonu kapılarına asılarak adaylara duyurulmakta; seçme ve yerleştirme sonuçları adayların adreslerine gönderilmektedir. Sonuçlar, INTERNET'ten de öğrenilebilmektedir.

        Sınavı niçin kazanamadım? Sonuçların tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?
        Adaylar, Sınav Sonuç Belgeleri gönderildikten sonraki 30 gün içinde, Kılavuzda yapılan açıklamalara uygun olarak dolduracakları dilekçe ile sınav sonuçlarının incelenmesini isteyebilirler. Adayların, dilekçelerine, inceleme ile ilgili ücretin ödendiğini gösteren banka dekontlarını da eklemeleri gerekir.

        Tercih etmediğim bir yere yerleştirildim. Düzeltilmesi için ne yapabilirim?
        Adayların, tercih etmedikleri bir yere yerleştirilmeleri söz konusu olamaz.

        Tercihimi galiba yanlış kodladım, değiştirebilir miyim?
        Tercihlerde sonradan değişiklik yapılması mümkün değildir.
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        Derece yaptılar ödülü kazandılar
        Haberler Eğitim TUS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı! ÖSYM - 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS yerleştirme sonuçları belli oldu!
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