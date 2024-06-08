SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Türkiye Selçuklularına Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisidir? YKS 2024 Selçuklulara yardım etmeyen Türk Beyliği sorusu cevabı ne olacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024'te tarih dersine ait sorular arasında dikkat çeken bir soru büyük ilgi çekti. Türkiye Selçuklularının Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliğinin hangisi olduğunun sorulmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Selçuklulara yardım etmeyen Türk beyliği hangisi? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 13:26 Güncelleme 08 Haziran 2024, 13:26
Türkiye Selçuklularına Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisidir? YKS 2024 Selçuklulara yardım etmeyen Türk Beyliği sorusu cevabı ne olacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

YKS 2024'te tarih soruları arasında yer alan, "Türkiye Selçuklularına Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisidir?" sorusunun doğru cevabı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024'te adaylara yöneltilen tarih sorularından biri, Türkiye Selçuklularının Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliğinin hangisi olduğunu sordu.

Bu soru, tarih bilgisi güçlü olan adaylar için önemli bir sınav anıydı.

Doğru cevabın ortaya çıkmasıyla konu hakkında detaylar haberimizde yer alacak.

YKS Oppenheimer sorusu, cevabı nedir? TYTde çok konuşuldu! Felsefe sorusu: Oppenheimer filmi konusu...YKS Oppenheimer sorusu, cevabı nedir? TYTde çok konuşuldu! Felsefe sorusu: Oppenheimer filmi konusu...
YKS Oppenheimer sorusu, cevabı nedir? TYT'de çok konuşuldu! Felsefe sorusu: Oppenheimer filmi konusu...
Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusu nedir, cevabı ne olacak? YKS 2024 Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk sorusu nasıl çözülür?Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusu nedir, cevabı ne olacak? YKS 2024 Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk sorusu nasıl çözülür?
Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusu nedir, cevabı ne olacak? YKS 2024 Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk sorusu nasıl çözülür?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
YKS’de ilk oturum sona erdi! 3 milyon aday ter döktü! Sınavda bir ilk! Arda Güler giremedi genç millilere özel karar çıktı
CANLI | Fenerbahçe’de tarihi gün: İlk raunt gergin başladı! Aziz Yıldırım kongreyi terk etti! Ali Koç konuşma yapacak
Türk Telekom
Gündem Gazze! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul’da toplandı | Bakan Fidan: Gazze’deki katliamı gerçekleştirenler hesap verecek
Silah değil keman sesi! Doğa tutkunu akademisyen Uğur Çit’ten Munzur Çayı ortasında keman resitali
Başkan Erdoğan 11 Haziran’da CHP’yi ziyaret edecek! Masada hangi konular var? Özgür Özel’den ziyaret için özel sipariş
YKS maratonu başladı! Edirne’de yanlış salona gelen ve kimliğini unutan öğrencileri YKS’ye Yunus Timi polisleri yetiştirdi
Okan Bayülgen’den sanatçılara bırakın bu halleri haykırın çağrısı: Yaşasın Filistin! Kahrolsun Soykırım!
+35! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sıcak uyarı: Daha da yanacağız! | O tarihe dikkat!
Galatasaray’dan Lucas Torreira’ya partner! Orta sahaya süper yıldız
Mezuniyet töreninde korkunç olay | Cemal Reşit Rey’de dev ekran böyle devrilmiş! Düşme anı anbean kamerada
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Çin menşeli otomotiv ithalatına yüzde 40 ek vergi: 30 gün sonra yürürlüğe girecek
7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu için geri sayım başladı
ÖZEL | Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak
Büyük tehlike! Dijital Telif Yasası çıkmazsa sinema sektörü de kaybedecek!
SON DAKİKA