Türkiye Selçuklularına Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisidir? YKS 2024 Selçuklulara yardım etmeyen Türk Beyliği sorusu cevabı ne olacak?

YKS 2024 'te tarih soruları arasında yer alan, " Türkiye Selçuklu larına Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisidir?" sorusunun doğru cevabı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024'te adaylara yöneltilen tarih sorularından biri, Türkiye Selçuklu larının Moğollarla olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliğinin hangisi olduğunu sordu.

Bu soru, tarih bilgisi güçlü olan adaylar için önemli bir sınav anıydı.