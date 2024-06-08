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Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusu nedir, cevabı ne olacak? YKS 2024 Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk sorusu nasıl çözülür?

YKS 2024'te çıkan ve pek çok kişinin dikkatini çeken soru, antik Yunan ressamı Zeuxis ve onun "elinde üzüm tutan çocuk" tablosuyla ilgiliydi. Bu soru, sınavın hemen ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve adaylar arasında tartışma konusu oldu.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 13:11 Güncelleme 08 Haziran 2024, 13:11
Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusu nedir, cevabı ne olacak? YKS 2024 Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk sorusu nasıl çözülür?

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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulan Zeuxis ve üzüm tutan çocuk tablosuyla ilgili soru, sınava giren öğrenciler ve eğitimciler arasında büyük bir merak uyandırdı. İşte soru hakkında tüm merak edilenler...

SINAVDAN ÇIKAN BU SORUYU KONUŞUYOR!

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulan Zeuxis ve üzüm tutan çocuk tablosuyla ilgili soru, sınava giren öğrenciler arasında büyük ilgi uyandırdı. Sınav sonrasında sosyal medyada ve çeşitli platformlarda sıkça tartışılan bu sorunun detayları ve çözümüne dair bilgiler zamanla netleşiyor.

Sınavda sorulan sorunun tam metni henüz paylaşılmamış olsa da, genel hatlarıyla Zeuxis'in sanat anlayışına ve onun ünlü üzüm tablosuna atıfta bulunduğu biliniyor. Hikayeye göre Zeuxis, resim sanatında o kadar gerçekçi eserler yapar ki, üzümleri resmettiğinde kuşlar gelip bu resimleri gerçek sanarak yemeye çalışır.

Henüz resmi kaynaklardan doğrulanmamış olmakla birlikte, sınavda sorulan sorunun benzeri şu şekilde olabilir:

M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış ressam Zeuxis, elinde üzüm tutan bir çocuğun resmini yapmış ve üzümler öylesine gerçek gibi duruyorlarmış ki kuşlar gelip yemeye kalkış- mışlar. Bundan dolayı övüldüğü zaman Zeuxis üzülerek "Çocuğun resmini daha iyi yapsaydım kuşlar ondan çekinir, üzümleri yemeğe gelmezdi" demiş. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Güzelliğin sadece sanatla sınırlı olduğu
B) Sanat eserinin dış dünyayı güzelleştirdiği
C) Sanat eserinin doğayı yansıttığı ölçüde değerli olduğu
D) Insanlardaki beğeninin nedenlerinin farklı olduğu
E) Sanatın, yaratıcı hayal gücüne dayanan bir etkinlik olduğu

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