Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusu nedir, cevabı ne olacak? YKS 2024 Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk sorusu nasıl çözülür?

Henüz resmi kaynaklardan doğrulanmamış olmakla birlikte, sınavda sorulan sorunun benzeri şu şekilde olabilir:

M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış ressam Zeuxis, elinde üzüm tutan bir çocuğun resmini yapmış ve üzümler öylesine gerçek gibi duruyorlarmış ki kuşlar gelip yemeye kalkış- mışlar. Bundan dolayı övüldüğü zaman Zeuxis üzülerek "Çocuğun resmini daha iyi yapsaydım kuşlar ondan çekinir, üzümleri yemeğe gelmezdi" demiş. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Güzelliğin sadece sanatla sınırlı olduğu

B) Sanat eserinin dış dünyayı güzelleştirdiği

C) Sanat eserinin doğayı yansıttığı ölçüde değerli olduğu

D) Insanlardaki beğeninin nedenlerinin farklı olduğu

E) Sanatın, yaratıcı hayal gücüne dayanan bir etkinlik olduğu