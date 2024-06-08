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YKS Oppenheimer sorusu, cevabı nedir? TYT'de çok konuşuldu! Felsefe sorusu: Oppenheimer filmi konusu...

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası, öğrenciler ve veliler sınav sorularını ve cevaplarını merak ediyor. Sınavın hemen ardından, sınavda çıkan sorular hakkında bir araştırma süreci başladı. Özellikle bir soru sosyal medyada ve çeşitli forumlarda geniş bir yankı buldu.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 13:12 Güncelleme 08 Haziran 2024, 13:18
YKS Oppenheimer sorusu, cevabı nedir? TYT’de çok konuşuldu! Felsefe sorusu: Oppenheimer filmi konusu...

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Öğrencilerin büyük bir kısmı, sorunun zorluk derecesinin yüksek olduğunu ve soruyu çözmekte zorlandıklarını belirtti.

YKS Oppenheimer sorusu, cevabı nedir?

Soru ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

YKS SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları genelde sınavdan bir gün sonra ya da oturumların sona erdiği gün akşam saatlerinde yayınlanıyor.

YKS 2024 SORULARI NEREDEN İNDİRİLİR?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

2024 TYT SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 8 Haziran 2024 Cumartesi saat 10.15'te başladı. 2 saat 45 dakika sürecek olan sınav saat 13.00'da sona erecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.

Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

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