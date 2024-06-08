Öğrencilerin büyük bir kısmı, sorunun zorluk derecesinin yüksek olduğunu ve soruyu çözmekte zorlandıklarını belirtti.

YKS SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANIR?



YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları genelde sınavdan bir gün sonra ya da oturumların sona erdiği gün akşam saatlerinde yayınlanıyor.