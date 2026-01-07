İstanbul'a kar alarmı: 36 il için sarı kod verildi! Fırtına, çığ, sel tüm sistemler etkili olacak
Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken 36 il için sarı kodlu meteoroloji uyarısı yapıldı. Fırtına, sel, gök gürültülü sağanak ve çığ riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. İstanbul'da hafta içi yağmur, hafta sonu kar bekleniyor.
Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava bu hafta da etkisini göstermeye devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı.
Batı bölgelerde lodos ve kuvvetli sağanak bekleniyor
Cengiz Çelik, bugün batı bölgelerde kuvvetli lodosla birlikte sağanak geçişlerinin görüleceğini belirtti. Perşembe günü ise batı ve iç bölgelerin tamamında yağış beklendiğini aktaran Çelik, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli sağanakların etkili olacağını söyledi. Aynı gün batı bölgelerin tamamında lodosun etkisini artıracağı ifade edildi.
Cuma günü yağış yurt geneline yayılacak
Cuma günü Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında yurdun tamamında yağış bekleniyor. Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, iç kesimlerde rakımı yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur görülebileceği bildirildi. Çelik, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiğini ancak cuma gününden itibaren düşüşe geçeceğini kaydetti.
Üç büyükşehirde hava durumu
Ankara'da perşembe ve cuma günü yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 12-14 derece civarında seyredeceği, cuma günü ise 5 dereceye kadar düşeceği ifade edildi.
İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu, hafta sonu sıcaklıkların azalacağı ve yağışların il genelinde etkili olacağı belirtildi.
İzmir'de ise hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.
36 il için "sarı" kodlu uyarı
İçişleri Bakanlığı, Trakya, Ege, Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan 36 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Van için uyarı yapıldı.
SERİN VE YAĞIŞLI HAVA BUGÜN BAŞLIYOR
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in değerlendirmelerine göre, İstanbul'da bugünden itibaren hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacak. Serin hava etkisini göstermeye başlarken, Marmara'nın güneyinde yağışlar görülüyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinde hafif yağış ihtimali bulunuyor. Asıl yağışlı sistemin perşembe günü etkisini artırması bekleniyor.
"Bugün özellikle Marmara'nın güneyinde yağışlar var. İstanbul'da da sabah saatlerinde hafif bir yağış olma olasılığı bulunuyor. Bugünden sonraki günler yani perşembe günü esas İstanbul önce yağmurun etkisinde kalacak."
RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRİYOR: LODOS FIRTINAYA DÖNÜŞEBİLİR
Çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın yön değiştireceğine dikkat çeken Tek, lodosun zamanla fırtına seviyesine çıkabileceğini belirtti. Perşembe günü bu sistemin yağmur olarak İstanbul'da etkili olacağı ifade edildi. Hava sıcaklıklarında da hızlı bir düşüş bekleniyor. İstanbul'da 16–17 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların kısa sürede 2–3 derece seviyelerine kadar gerileyeceği aktarıldı.
CUMA SABAHI KAR SÜRPRİZİ
Tek'in açıklamalarına göre, cuma günü sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı etkili olacak. Bu yağışın soğuk ve sert bir karakterde olmasına rağmen uzun süreli olmayacağı belirtildi. Öğleden sonra sistemin hızla etkisini kaybetmesiyle birlikte havanın açması bekleniyor.
"Cuma günü sabah saatleri İstanbul'da kar yağışı kendini gösteriyor. İstanbul'la birlikte tabii ki Marmara'nın doğusunda bu kar yağışı etkili olacak ama bu sistem çok hızlı bir şekilde geliyor ve cuma günü öğleden sonraki saatlerde etkisini kaybetmiş olacak ve cuma günü öğleden sonra aslında İstanbul'da hava açıyor."
HAFTA SONU YENİDEN ISINMA ARDINDAN YENİ SİSTEM
Cuma gününden sonra sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Cumartesi günü lodosun tekrar etkili olacağı, yer yer fırtına görülebileceği ifade edilirken bu ısınmanın kalıcı olmayacağı vurgulandı.
"Peşinden tekrar cumartesi-pazar ısınıyoruz aslında. Bir sıcak hava girişi, beraberinde yine lodos; özellikle cumartesi günü lodos etkili olacak fırtına şeklinde."
ASIL KAR PAZAR GECESİ GELİYOR
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, asıl kar yağışının pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alacağını belirtti. Pazartesi günü sabah saatlerinde kar yağışının kuvvetleneceği, salı ve çarşamba günleri ise daha zayıf şekilde devam edeceği ifade edildi.
"Pazar gecesi başlayacak olan yağış esas yani pazar günü başlayacak gece saatlerinde. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri bu kar yağışı devam ediyor. Pazartesi daha kuvvetli, salı-çarşamba biraz daha zayıflayarak devam edecek ama sıcaklıklar eksi değerlerde kalacağı için önümüzdeki hafta pazartesi, salı, çarşamba zeminde İstanbul'da kar tutacak gözüküyor."
Don ve Buzlanma Uyarısı
Önümüzdeki hafta İstanbul'da gece sıcaklıklarının -3 ila -4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu nedenle özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günleri buzlanma ve don riskinin yüksek olduğu belirtiliyor.
"Gece sıcaklığı, yani sıcaklıklar özellikle eksi değerlere iniyor. Yani -3, -4 dereceleri görecek İstanbul ve bu -3, -4 derecelerde kar yağışının zeminde daha çok tutacağını, yani İstanbul'da pazartesi, salı, çarşamba günleri buzlanma ve don riskleri bulunuyor. Buzlanmaya dikkat."
SAĞANAK, FIRTINA VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Batı Akdeniz ve Trakya için ayrı uyarılar
Batı bölgelerde bugün öğle saatlerinden perşembe akşamına kadar iç, kuzey ve kıyı Ege ile Marmara'nın batısı ve güneybatısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Batı Akdeniz'in batısında, Fethiye ile Kaş arasında rüzgarın doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Erzurum'da çığ uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle eğimli ve yüksek kesimlerde dikkatli ve tedbirli olmaları, riskli alanlardan uzak durmaları istendi.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahmininde cuma günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Açıklamada, perşembe günü itibarıyla sıcaklıkların 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerileyeceği, fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı ifade edildi.
7 OCAK METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU
Yurt Genelinde Bulutlu ve Yağışlı Hava Etkili Olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batı kesimleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor.
Yağışların özellikle Edirne, Kırklareli ve Edremit Körfezi çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapıldı
Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Ani su baskını, ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarı yapıldı.
İç ve Doğu Kesimlerde Buzlanma ve Sis Bekleniyor
İç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Özellikle sürücülerin görüş mesafesinin azalmasına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.
Çığ Tehlikesi Bulunan Bölgeler Açıklandı
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayanlar ve yüksek kesimlere çıkacak vatandaşlar için riskin sürdüğü belirtildi.
Rüzgar Yer Yer Fırtına Şeklinde Esecek
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40–70 km/saat) etkili olacağı öngörülüyor.
Meteorolojiden Peş Peşe Uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayları ile çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların güncel hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri gerektiği belirtildi.