İstanbul'a kar alarmı: 36 il için sarı kod verildi! Fırtına, çığ, sel tüm sistemler etkili olacak

"Peşinden tekrar cumartesi-pazar ısınıyoruz aslında. Bir sıcak hava girişi, beraberinde yine lodos; özellikle cumartesi günü lodos etkili olacak fırtına şeklinde."

(Takvim Foto Arşiv)

ASIL KAR PAZAR GECESİ GELİYOR

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, asıl kar yağışının pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alacağını belirtti. Pazartesi günü sabah saatlerinde kar yağışının kuvvetleneceği, salı ve çarşamba günleri ise daha zayıf şekilde devam edeceği ifade edildi.

"Pazar gecesi başlayacak olan yağış esas yani pazar günü başlayacak gece saatlerinde. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri bu kar yağışı devam ediyor. Pazartesi daha kuvvetli, salı-çarşamba biraz daha zayıflayarak devam edecek ama sıcaklıklar eksi değerlerde kalacağı için önümüzdeki hafta pazartesi, salı, çarşamba zeminde İstanbul'da kar tutacak gözüküyor."

Don ve Buzlanma Uyarısı

Önümüzdeki hafta İstanbul'da gece sıcaklıklarının -3 ila -4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu nedenle özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günleri buzlanma ve don riskinin yüksek olduğu belirtiliyor.

"Gece sıcaklığı, yani sıcaklıklar özellikle eksi değerlere iniyor. Yani -3, -4 dereceleri görecek İstanbul ve bu -3, -4 derecelerde kar yağışının zeminde daha çok tutacağını, yani İstanbul'da pazartesi, salı, çarşamba günleri buzlanma ve don riskleri bulunuyor. Buzlanmaya dikkat."