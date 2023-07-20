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    • Eğitim
    • 20.07.2023 19:32
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    • 20.07.2023 19:32
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    TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA YÖK ATLAS 2023! Tıp Fakültesi olan üniversiteler ve kontenjanlar! YKS TERCİH!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Tercih listesine Tıp Fakültesi'ni eklemek isteyen adaylar için YÖK Atlas TYT AYT net sihirbazı büyük bir yardımcı olacak. 2023 yılında Tıp Fakültesi bulunan üniversiteler de YÖK ATLAS'ta yerini aldı. Öğrencilerin puan ve sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapabileceği bu liste, Tıp öğrencilerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. İşte Tıp Fakültesi olan üniversiteler ve kontenjanlar! Tıp Fakültesi taban puanları ve sıralama.

    TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA 2023!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı ve şimdi gözler tercih dönemine çevrildi. Tıp Fakültesi'ni tercih etmek isteyen adaylar için önemli bilgiler açıklandı. 2023 Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerin listesi ve bu bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK ATLAS net sihirbazı tarafından yayınlandı. Tercihler, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, Tıp fakültelerinde okuyabilmek için puanlarını ve sıralamalarını YÖK ATLAS'tan kontrol edebilir ve tercihlerini buna göre yapabilirler. İşte detaylar...

    TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA 2023!

    Tıp (SAY) programlarına taban puanına göre yerleşen son kişinin netleri açıklandı.

    Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

    TYT AYT NET SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

    Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.

    TIP PROGRAMI BULUNAN TÜM ÜNİVERSİTELER

    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    AMASYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)
    DİCLE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
    (Tıp Fakültesi)

        DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        EGE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        FIRAT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        GAZİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        GAZİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)

        (Tıp Fakültesi)
        HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        HARRAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi)
        HİTİT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (İstanbul Tıp Fakültesi)
        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık)
        (İstanbul Tıp Fakültesi)
        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
        (İstanbul Tıp Fakültesi)
        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (6 Yıllık)
        (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)
        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (6 Yıllık)
        (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)
        İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)

        İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)

        MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        MERSİN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Meram Tıp Fakültesi)
        NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        ORDU ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)

        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık)
        (Gülhane Tıp Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (6 Yıllık)
        (Gülhane Tıp Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (6 Yıllık)
        (Gülhane Tıp Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Trabzon Tıp Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Kayseri Tıp Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (İzmir Tıp Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Hamidiye Tıp Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Erzurum Tıp Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Bursa Tıp Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Adana Tıp Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (6 Yıllık)
        (Gülhane Tıp Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık)
        (Gülhane Tıp Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık)
        (Hamidiye Tıp Fakültesi)
        SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        SİİRT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)

        SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        UŞAK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        YALOVA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)
        ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
        (Tıp Fakültesi)

            ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)

            ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)

            BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)

            İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Uluslararası Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)

            İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)

            LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            SANKO ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            SANKO ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)
            UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
            (Tıp Fakültesi)

                UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)

                DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
                AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (6 Yıllık)
                (Tıp Fakültesi)
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