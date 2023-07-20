TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA YÖK ATLAS 2023! Tıp Fakültesi olan üniversiteler ve kontenjanlar! YKS TERCİH!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı ve şimdi gözler tercih dönemine çevrildi. Tıp Fakültesi'ni tercih etmek isteyen adaylar için önemli bilgiler açıklandı. 2023 Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerin listesi ve bu bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK ATLAS net sihirbazı tarafından yayınlandı. Tercihler, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, Tıp fakültelerinde okuyabilmek için puanlarını ve sıralamalarını YÖK ATLAS'tan kontrol edebilir ve tercihlerini buna göre yapabilirler. İşte detaylar...