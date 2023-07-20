TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA YÖK ATLAS 2023! Tıp Fakültesi olan üniversiteler ve kontenjanlar! YKS TERCİH!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı ve şimdi gözler tercih dönemine çevrildi. Tıp Fakültesi'ni tercih etmek isteyen adaylar için önemli bilgiler açıklandı. 2023 Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerin listesi ve bu bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK ATLAS net sihirbazı tarafından yayınlandı. Tercihler, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, Tıp fakültelerinde okuyabilmek için puanlarını ve sıralamalarını YÖK ATLAS'tan kontrol edebilir ve tercihlerini buna göre yapabilirler. İşte detaylar...
TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA 2023!
Tıp (SAY) programlarına taban puanına göre yerleşen son kişinin netleri açıklandı.
Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
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YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.
Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.
TIP PROGRAMI BULUNAN TÜM ÜNİVERSİTELER
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (6 Yıllık)
(Tıp Fakültesi)