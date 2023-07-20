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    • 21.07.2023 06:15
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    LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? MEB LİSE tercih sonuçları sorgulama ekranı! Hangi okulu kazandım?

    LGS tercihleri hakkında aramalar hız kazandı. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercihlerininsona ermesinin ardından öğrenciler tercih sonuçlarına dair araştırmalara başlamış durumda. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? MEB LİSE tercih sonuçları sorgulama ekranı! Hangi okulu kazandım? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MEB takviminde sonuç tarihini verse de adaylar erken açıklanma ihtimaline karşın gelişmeleri oldukça yakından takip ediyor. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklanacak.

    23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.

    LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

    Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

    LGS TERCİH KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

        Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

        Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
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        Haberler Haberler LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? MEB LİSE tercih sonuçları sorgulama ekranı! Hangi okulu kazandım?
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