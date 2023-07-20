LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? MEB LİSE tercih sonuçları sorgulama ekranı! Hangi okulu kazandım?

MEB takviminde sonuç tarihini verse de adaylar erken açıklanma ihtimaline karşın gelişmeleri oldukça yakından takip ediyor. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklanacak.
23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.
LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.