DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA YÖK ATLAS! TYT-AYT Net sihirbazı! 2023 Diş Hekimliği bölümü bulunan üniversiteler!

DİŞ HEKİMLİĞİ NET

Diş Hekimliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri açıklandı. Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

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YKS 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları ön kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı! Yapılan açıklamada, "2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. Aşağıdaki linkten kılavuza ulaşabilirsiniz.

YKS KONTENJANLARI ÖN KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYIN