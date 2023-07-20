Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 20.07.2023 18:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2023 18:27
    ABONE OL

    DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA YÖK ATLAS! TYT-AYT Net sihirbazı! 2023 Diş Hekimliği bölümü bulunan üniversiteler!

    YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler üniversite bölümlerine çevrildi. Tercih listesinde Diş Hekimliği'ni eklemek isteyenler YÖK Atlas TYT AYT net sihirbazına bakabilir. Ayrıca 2023 Diş Hekimliği bölümü bulunan üniversiteler de YÖK ATLAS'ta yer alıyor. İşte Diş Hekimliği taban puanları ve sıralama!

    DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA YÖK ATLAS!

    Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralaması gündemde YKS adayları tarafından araştırılıyor. 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanan üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı 2023-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İşte YÖK ATLAS net sihirbazı ile Diş Hekimliği taban puanları ve sıralama. 2023 Diş Hekimliği bölümü bulunan üniversiteler!

    DİŞ HEKİMLİĞİ NET

    Diş Hekimliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri açıklandı. Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

    YÖK ATLAS NET SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?

    2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları ön kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı! Yapılan açıklamada, "2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. Aşağıdaki linkten kılavuza ulaşabilirsiniz.

    YKS KONTENJANLARI ÖN KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYIN

    DİŞ HEKİMLİĞİ BULUNAN ÜNİVERSİTELER

    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık)
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
    (Diş Hekimliği Fakültesi)

        AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        DİCLE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        EGE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)

        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        FIRAT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        GAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        HARRAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)

        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi)
        KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)

        MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        MERSİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)

        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ORDU ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (5 Yıllık)
        (Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)
        (Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi)
        SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)
        (Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi)
        SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)

        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        UŞAK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
        (Diş Hekimliği Fakültesi)
        ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (5 Yıllık)

            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık)
            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (5 Yıllık)
            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık)
            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (5 Yıllık)
            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık)
            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (5 Yıllık)

            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (5 Yıllık)
            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (5 Yıllık)
            (Diş Hekimliği Fakültesi)
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hangi Kredi
            Haberler Eğitim DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA YÖK ATLAS! TYT-AYT Net sihirbazı! 2023 Diş Hekimliği bölümü bulunan üniversiteler!
                loading
                SON DAKİKA