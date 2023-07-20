DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA YÖK ATLAS! TYT-AYT Net sihirbazı! 2023 Diş Hekimliği bölümü bulunan üniversiteler!

Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralaması gündemde YKS adayları tarafından araştırılıyor. 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanan üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı 2023-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İşte YÖK ATLAS net sihirbazı ile Diş Hekimliği taban puanları ve sıralama. 2023 Diş Hekimliği bölümü bulunan üniversiteler!
DİŞ HEKİMLİĞİ NET
Diş Hekimliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri açıklandı. Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
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YKS 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?
2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları ön kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı! Yapılan açıklamada, "2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. Aşağıdaki linkten kılavuza ulaşabilirsiniz.
YKS KONTENJANLARI ÖN KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYIN
DİŞ HEKİMLİĞİ BULUNAN ÜNİVERSİTELER
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
(Diş Hekimliği Fakültesi)
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
(Diş Hekimliği Fakültesi)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
(Diş Hekimliği Fakültesi)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
(Diş Hekimliği Fakültesi)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
(Diş Hekimliği Fakültesi)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (5 Yıllık)
(Diş Hekimliği Fakültesi)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
(Diş Hekimliği Fakültesi)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık)
(Diş Hekimliği Fakültesi)