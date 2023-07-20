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Haberler Trend 2023 YKS tercih kılavuzu FULL PDF İNDİR! Üniversite taban puanları - 2-4 YILLIK LİSANS-ÖNLİSANS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları

2023 YKS tercih kılavuzu FULL PDF İNDİR! Üniversite taban puanları - 2-4 YILLIK LİSANS-ÖNLİSANS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonunda açıklandı. YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla birlikte tercih yapacak öğrenciler de tercih kılavuzunu araştırıyor. Adaylar tercihlerini belirtilen tarihler arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar. Böylelikle üniversitelerin kaç puanla öğrenci aldığı da görülecek. İştemerak edilen Hukuk Fakültesi, Tıp, Mühendislik gibi bölümlerin en düşük başarı sıralamaları ve taban puanları...

takvim.com.tr
20.07.2023 11:33 - Son Güncelleme: 20.07.2023 11:33
2023 YKS tercih kılavuzu FULL PDF İNDİR! Üniversite taban puanları - 2-4 YILLIK LİSANS-ÖNLİSANS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları

Üniversiteye giriş yapmayı hedefleyen öğrenciler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi için geri sayım başladı. Öğrenciler YKS tercih kılavuzunu merakla bekliyor. YKS tercih kılavuzu, öğrencilere üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bilgiler sunuyor.

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2023 YKS tercih kılavuzu FULL PDF İNDİR! Üniversite taban puanları - 2-4 YILLIK LİSANS-ÖNLİSANS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları

YKS TERCİH KILAVUZU VE TABAN PUANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanları yer alacak.

2023 YKS tercih kılavuzu FULL PDF İNDİR! Üniversite taban puanları - 2-4 YILLIK LİSANS-ÖNLİSANS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları

YKS 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor.

2023 YKS tercih kılavuzu FULL PDF İNDİR! Üniversite taban puanları - 2-4 YILLIK LİSANS-ÖNLİSANS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları

ÖSYM YKS KILAVUZUNDA NELER YER ALACAK?

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda adayların tercih takvimi yer alacak. Ayrıca 2022 yılına ilişkin üniversitelerin alım yaptığı puanlar yer alacak.

2023 YKS tercih kılavuzu FULL PDF İNDİR! Üniversite taban puanları - 2-4 YILLIK LİSANS-ÖNLİSANS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları

Öğrenciler tercih ekranında Program kodu, Fakülte/Yüksekokul adı, program adı, puan türü, genel kontenjan, en küçük puan, en yüksek puan gibi kriterlere dikkate ederek tercihlerini şekillendirecek.

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