2023 YKS tercih kılavuzu FULL PDF İNDİR! Üniversite taban puanları - 2-4 YILLIK LİSANS-ÖNLİSANS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları sonunda açıklandı. YKS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla birlikte tercih yapacak öğrenciler de tercih kılavuzunu araştırıyor. Adaylar tercihlerini belirtilen tarihler arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar. Böylelikle üniversitelerin kaç puanla öğrenci aldığı da görülecek. İştemerak edilen Hukuk Fakültesi, Tıp, Mühendislik gibi bölümlerin en düşük başarı sıralamaları ve taban puanları...
20.07.2023 11:33 - Son Güncelleme: 20.07.2023 11:33
Üniversiteye giriş yapmayı hedefleyen öğrenciler için heyecanlı bir dönem başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi için geri sayım başladı. Öğrenciler YKS tercih kılavuzunu merakla bekliyor. YKS tercih kılavuzu, öğrencilere üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bilgiler sunuyor.