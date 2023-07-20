2023 YKS tercih kılavuzu FULL PDF İNDİR! Üniversite taban puanları - 2-4 YILLIK LİSANS-ÖNLİSANS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları

YKS TERCİH KILAVUZU VE TABAN PUANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanları yer alacak.