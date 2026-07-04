Sınav maratonu bitti, tercih heyecanı başladı: İsabetli tercihin formülü puan değil hazırlık!
YKS ve LGS sınavları tamamlandı. Öğrenciler soruları cevapladı. Şimdi çalışmaların karşılığını alma zamanı. Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih süreci başlayacak. Ancak şimdiden yapılacaklar var. Eğitim Danışmanı ve Sınav Koçu Esin Yılmaz Ashkar önemli tavsiyelerde bulundu.
Milyonlarca öğrenci için sınav maratonu sona erdi ve tercih için bekleme dönemi başladı. Öğrenciler sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercihlerini yapacaklar. Ancak bu bekleme döneminde de tercih için bazı hazırlıklar yapmak gerekiyor. Eğitim Danışmanı ve Sınav Koçu Esin Yılmaz Ashkar, bu konuda öğrencilerin yapmaları gerekenler ile ilgili TAKVİM'in sorularını cevaplandırdı.
SIRALAMA DEĞİŞİYOR
Öğrencilerin netlerine göre sıralamalarını merak ettiklerini belirten Esin Yılmaz Ashkar, "Bu sıralamaları bilmek mümkün değil. Çünkü hem LGS hem YKS birer sıralama sınavı. Puanınızı sizin netleriniz kadar, o gün sınava giren bir milyondan fazla öğrencinin performansı belirliyor. Sınav kolay geçtiyse aynı net daha geride, zor geçtiyse daha önde bir sıralama getirebiliyor. Özellikle orta puan bandındaki yığılma nedeniyle iki üç net, on binlerce sıralık fark çıkartabiliyor. Geçen yılın tablosuyla bu yılın netini karşılaştırmak, geçen yazın hava durumuyla bu hafta sonunu planlamaya benziyor" dedi.
BU TARİHLERİ BEKLEYİN
Esin Yılmaz Ashkar öğrencilere seslenirken şunları söyledi: "Bir değişiklik olmazsa LGS sonuçları 10 Temmuz'da, YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. O güne kadar yapılan her sıralama tahmini, ya boş bir umut ya da haksız bir hayal kırıklığı üretir. İkisi de tercih döneminizi bulanıklaştırır"
LGS ÖĞRENCİLERİ NE YAPMALI
Esin Yılmaz Ashkar, şimdi yapılacaklar konusunda şu bilgileri verdi: "Şimdi ne yapalım diye soruyorsanız, cevabım basit: araştırın. Tercih ekranı açıldığında elinizde puandan başka bir şey yoksa, o birkaç günü panik içinde geçirirsiniz. Elinizde haftalardır düşünülmüş bir okul ve bölüm fikri varsa, puan sadece listeyi netleştirir. İsabetli tercihi puanın büyüklüğü yapmıyor; hazırlığın derinliği yapıyor."
LGS VELİLERİNE ÖNERİLER
Velilere tavsiyelerde bulunan Esin Yılmaz Ashkar şunları söyledi: "Bu bekleme döneminde LGS velilerine okulları puan tablosundan çıkarıp gerçek hayatta incelemelerini öneririm. Bir lisenin taban puanı size çok şey söyler ama çocuğunuzun o okulda dört yıl boyunca nasıl bir öğretmen kadrosuyla, hangi yabancı dil imkânıyla, ne tür kulüp ve proje kültürüyle büyüyeceğini söylemez. Fırsatınız varsa okulun kapısından içeri girin. Mezunlarıyla, mümkünse velileriyle konuşun. Ve lütfen aklınızda "Bu okul benim çocuğuma dört yılda ne katacak?'' sorusuyla gezin, sorun, sorgulayın."
YKS ADAYLARI NE YAPMALI?
Esin Yılmaz Ashkar, YKS'ye giren öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: "YKS adaylarına önerim bölüm araştırmasını isim düzeyinden içerik düzeyine taşımaları. Üniversitelerin ders programları internette açık duruyor; ilgilendiğiniz bölümün ilk iki yılında hangi dersleri okuyacağınıza bakın. Hukuk okumak isteyen çoğu öğrenci Roma Hukuku dersini, psikoloji isteyen çoğu öğrenci istatistik yükünü ilk kez kayıt olduktan sonra görüyor. O dersleri şimdi görmek, yanlış kapıdan dönmekten çok daha ucuz. Bölümün staj olanaklarını, mezunlarının nerede çalıştığını, çift anadal ve yurt dışı değişim imkânlarını da bu haftalarda araştırın. Diploma kapıyı aralar; içeri girmenizi sağlayan şey o dört yılda biriktirdikleriniz olur."
EVDEKİ ÜZÜNTÜYE İZİN VERMEYİN
Esin Yılmaz Ashkar, her yıl yüksek puanlı okula yerleşemeyen öğrencilerin evlerinde yaşanan bir sıkıntıyı şöyle anlattı: "Yirmi üç yıllık meslek hayatımda şunu defalarca gördüm; öğrencinin geleceğini okulun tabelası belirlemiyor.. Motivasyonunu koruyan, kendine uygun ortamı bulan öğrenci, "Daha düşük puanlı" denilen okulda parlıyor; isteksizce girdiği "prestijli" okulda sönen çok öğrenci de tanıdım. Tercih listesi hazırlanırken çocuğun sesi masada olmalı. Onun gitmek istemediği okulu en üste yazmak, dört yıllık bir küslüğün ilk maddesini yazmaktır."
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