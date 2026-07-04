Sınav maratonu bitti, tercih heyecanı başladı: İsabetli tercihin formülü puan değil hazırlık!

Milyonlarca öğrenci için sınav maratonu sona erdi ve tercih için bekleme dönemi başladı. Öğrenciler sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercihlerini yapacaklar. Ancak bu bekleme döneminde de tercih için bazı hazırlıklar yapmak gerekiyor. Eğitim Danışmanı ve Sınav Koçu Esin Yılmaz Ashkar, bu konuda öğrencilerin yapmaları gerekenler ile ilgili TAKVİM 'in sorularını cevaplandırdı.

Öğrencilerin netlerine göre sıralamalarını merak ettiklerini belirten Esin Yılmaz Ashkar, "Bu sıralamaları bilmek mümkün değil. Çünkü hem LGS hem YKS birer sıralama sınavı. Puanınızı sizin netleriniz kadar, o gün sınava giren bir milyondan fazla öğrencinin performansı belirliyor. Sınav kolay geçtiyse aynı net daha geride, zor geçtiyse daha önde bir sıralama getirebiliyor. Özellikle orta puan bandındaki yığılma nedeniyle iki üç net, on binlerce sıralık fark çıkartabiliyor. Geçen yılın tablosuyla bu yılın netini karşılaştırmak, geçen yazın hava durumuyla bu hafta sonunu planlamaya benziyor" dedi.

BU TARİHLERİ BEKLEYİN

Esin Yılmaz Ashkar öğrencilere seslenirken şunları söyledi: "Bir değişiklik olmazsa LGS sonuçları 10 Temmuz'da, YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. O güne kadar yapılan her sıralama tahmini, ya boş bir umut ya da haksız bir hayal kırıklığı üretir. İkisi de tercih döneminizi bulanıklaştırır"

LGS ÖĞRENCİLERİ NE YAPMALI

Esin Yılmaz Ashkar, şimdi yapılacaklar konusunda şu bilgileri verdi: "Şimdi ne yapalım diye soruyorsanız, cevabım basit: araştırın. Tercih ekranı açıldığında elinizde puandan başka bir şey yoksa, o birkaç günü panik içinde geçirirsiniz. Elinizde haftalardır düşünülmüş bir okul ve bölüm fikri varsa, puan sadece listeyi netleştirir. İsabetli tercihi puanın büyüklüğü yapmıyor; hazırlığın derinliği yapıyor."