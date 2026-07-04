Enstitü Sosyal'den eğitimde devrim niteliğinde rapor: "Yetenek yönetimi yüksek kurulu" kurulsun!

Sabah'tan Semih Kara'nın haberine göre; Tolga Yüret, Fatma Betül Karalı Impram ve Zeynep Yalçıntaş tarafından hazırlanan rapor, özel yetenek alanı olan öğrencilerin ve akademik alanda yüksek potansiyelli öğrencilerin erken yaşta keşfedilmesi, eğitim süreçleri boyunca desteklenmesi ve sürdürülebilir kariyer yolları oluşturulması için politika önerileri sundu. Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, şunları söyledi: "Yetenek yönetiminin amacı en yeteneklileri seçmek değil, hiçbir yeteneğin kaybolmamasını sağlamaktır. Gerçek bir yetenek yönetimi politikası aslında doğuştan başlar ama biz okul öncesi dönemden itibaren başlatarak bu süreci planlamayı öneriyoruz. Yetenek yalnızca matematikte ya da fen bilimlerinde aranmaz; sanatta, sporda, liderlikte, sosyal ilişkilerde, girişimcilikte ve problem çözmede de kendini gösterebilir."

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