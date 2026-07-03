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Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sıra sonuçları açıklandı | MEB sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, il içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan ve sıra kaydı talebinde bulunan öğretmenlere ilişkin sıra sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

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Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sıra sonuçları açıklandı | MEB sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında tercihleri doğrultusunda ataması gerçekleşmeyen öğretmenlere ilişkin sıra sonuçlarını açıkladı. İlk iki tercihine yerleşemeyen ancak sıra kaydı talebinde bulunan öğretmenler, hizmet puanı üstünlüğü ve yönetmelikte belirlenen öncelik kriterleri esas alınarak sıralandı.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sıra sonuçları açıklandı (Fotoğraf:AA)Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sıra sonuçları açıklandı (Fotoğraf:AA)

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SIRA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, il içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan ve sıra kaydı talebinde bulunan öğretmenlere ilişkin sıra sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

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Hizmet puanlarının eşit olması halinde ise öncelik sırasıyla öğretmenlik hizmet süresi daha fazla olana ve mesleğe daha erken başlayan öğretmene verildi. (Fotoğraf:AA)Hizmet puanlarının eşit olması halinde ise öncelik sırasıyla öğretmenlik hizmet süresi daha fazla olana ve mesleğe daha erken başlayan öğretmene verildi. (Fotoğraf:AA)

HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE SIRALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin, talepleri doğrultusunda ilk iki tercih ettikleri eğitim kurumları için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıralandıkları belirtildi.

Eşitliğin devam etmesi halinde ise atama için sıra önceliği bilgisayar kurasıyla belirlendi. (Fotoğraf:AA)Eşitliğin devam etmesi halinde ise atama için sıra önceliği bilgisayar kurasıyla belirlendi. (Fotoğraf:AA)

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hizmet puanlarının eşit olması halinde ise öncelik sırasıyla öğretmenlik hizmet süresi daha fazla olana ve mesleğe daha erken başlayan öğretmene verildi. Eşitliğin devam etmesi halinde ise atama için sıra önceliği bilgisayar kurasıyla belirlendi.

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Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sıra sonuçları açıklandı | MEB sorgulama ekranı-5

2026 İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İl içi ilçe grupları arasında mazeret durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler, ikinci aşama kapsamında tercihlerini 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından atamalar 30 Temmuz 2026'da açıklanacak. Görev yeri değişen öğretmenler ise 31 Temmuz 2026 itibarıyla mevcut kurumlarından ayrılarak ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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