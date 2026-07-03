Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sıra sonuçları açıklandı | MEB sorgulama ekranı

Eşitliğin devam etmesi halinde ise atama için sıra önceliği bilgisayar kurasıyla belirlendi. (Fotoğraf:AA)

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hizmet puanlarının eşit olması halinde ise öncelik sırasıyla öğretmenlik hizmet süresi daha fazla olana ve mesleğe daha erken başlayan öğretmene verildi. Eşitliğin devam etmesi halinde ise atama için sıra önceliği bilgisayar kurasıyla belirlendi.