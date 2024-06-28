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T.C KİMLİK NO ile LGS sonuçları nasıl öğrenilir? LGS MEB 28 Haziran sonuç sayfası! e-okul.meb.gov.tr LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da ter döken öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyordu. Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, İmam Hatip ve Güzel Sanatlar Lisesi gibi farklı lise türlerine yerleşmek için yarışan gençler, geleceklerine yön verecek olan LGS puanlarını öğrenmek için gün sayıyor. Peki T.C KİMLİK NO ile LGS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte LGS MEB 28 Haziran sonuç sayfası...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 10:22 Güncelleme 28 Haziran 2024, 10:58
T.C KİMLİK NO ile LGS sonuçları nasıl öğrenilir? LGS MEB 28 Haziran sonuç sayfası! e-okul.meb.gov.tr LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

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LGS sonuçları T.C. Kimlik No ile nasıl öğrenilir? MEB 28 Haziran sonuç sayfası detayları ve tercih süreçleri hakkında bilgi edinin. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarını bekleyen 8. sınıf öğrencileri için sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS, öğrencilerin lise eğitimine geçişlerinde belirleyici bir rol oynar. Bu yazıda, LGS sonuçlarının nasıl öğrenileceğini ve tercih süreçleri hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bulabilirsiniz. Peki T.C KİMLİK NO ile LGS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte LGS MEB 28 Haziran sonuç sayfası...

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LGS SONUÇLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve açıklanan LGS sınav sonuçları 28 Haziran Cuma günü adaylar ile buluştu. Adaylar puanlarını açılan sonuç sistemi üzerinden kontrol edecek.

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sonuçlarına nereden bakılır?

MEB SINAV SONUÇ SORGULAMA

LGS sonuçlarının MEB sonuç sistemi ve e-okul VBS sistemi ile öğrenilmesi bekleniyor. Adaylar aldıkları puanlarla birlikte lise tercihi için LGS kılavuzuna odaklanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS sonuçlarının açıklandığı gün lise tercih kılavuzu dosyasının (Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu) da adaylar ile buluşması bekleniyor. Kılavuzla birlikte başlaması beklenen tercih dönemi için geri sayılıyor.

LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024

2024 lise tercihleri 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kapsamında gerçekleştirilecek. Puanlar, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bİlimler Lisesi özelinde belirleniyor.

Puanlar e-okul üzerinden öğrenilebiliyor.

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