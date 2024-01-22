Takdir-Teşekkür HEDİYESİ 2024 | Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, takdir-teşekkür alana 10 BİN TL ÖDEME mi yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz sene sınıfında ilk 3'e, okulunda ilk 5'e giren ve takdir teşekkür belgesi alan ihtiyaç sahibi öğrencilere, bir asgari ücretin yüzde 60'ı kadar devlet desteği sağlanacağını açıklamıştı. Peki, bu sene öğrencilere karne hediyesi verilecek mi? İşte detaylar...
KARNE HEDİYESİ 10 BİN TL ÖDEME VAR MI?
2023 yılı eğitim öğretim dönemi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başarı Teşvik Programını açıklamıştı.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz." açıklamasında bulunmuştu.