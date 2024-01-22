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Takdir-Teşekkür HEDİYESİ 2024 | Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, takdir-teşekkür alana 10 BİN TL ÖDEME mi yapılacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi ve öğrenciler karnelerini almanın heyecanını yaşıyor. Bu dönemi başarıyla tamamlayan öğrenciler arasında takdir ve teşekkür belgesi alanlar, devlet desteklerinden faydalanıp yardım alıp alamayacakları konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Peki, 10 bin TL karne hediyesi verilecek mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 22:50 Güncelleme 22 Ocak 2024, 22:50
Takdir-Teşekkür HEDİYESİ 2024 | Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, takdir-teşekkür alana 10 BİN TL ÖDEME mi yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz sene sınıfında ilk 3'e, okulunda ilk 5'e giren ve takdir teşekkür belgesi alan ihtiyaç sahibi öğrencilere, bir asgari ücretin yüzde 60'ı kadar devlet desteği sağlanacağını açıklamıştı. Peki, bu sene öğrencilere karne hediyesi verilecek mi? İşte detaylar...

KARNE HEDİYESİ 10 BİN TL ÖDEME VAR MI?

2023 yılı eğitim öğretim dönemi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başarı Teşvik Programını açıklamıştı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin %60 orana varan tutarda destek vereceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Ancak 2024 yılı için herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Konuya yönelik açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ülkemizdeki öğrenciler, başarı teşvik programı ile ilgili heyecan içinde bekleyişe geçti.

Ancak, başvuru süreci hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Programa dair detaylar, ilgili kurumlar tarafından 25 Ocak'tan sonra açıklanması bekleniyor.

Başarı Teşvik Programı BAŞVURU FORMU 2024! Takdir teşekkür alana karne hediyesi! İlkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...Başarı Teşvik Programı BAŞVURU FORMU 2024! Takdir teşekkür alana karne hediyesi! İlkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...
Başarı Teşvik Programı BAŞVURU FORMU 2024! Takdir teşekkür alana karne hediyesi! İlkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

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