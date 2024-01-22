Takdir-Teşekkür HEDİYESİ 2024 | Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, takdir-teşekkür alana 10 BİN TL ÖDEME mi yapılacak?

Ancak 2024 yılı için herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Konuya yönelik açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Ülkemizdeki öğrenciler, başarı teşvik programı ile ilgili heyecan içinde bekleyişe geçti.

Ancak, başvuru süreci hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Programa dair detaylar, ilgili kurumlar tarafından 25 Ocak'tan sonra açıklanması bekleniyor.