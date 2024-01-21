2. dönem açık lise kayıtları 2024 | AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, hangi gün sona erecek? Sınav ücreti ne kadar?

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorundadır.
Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.
AÖL DERS SEÇİM TARİHİ
Öğrenciler ders seçimi işlemlerini 5 Ocak 2024 - 5 Şubat 2024 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabilecek. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacak.
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.