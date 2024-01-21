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2. dönem açık lise kayıtları 2024 | AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, hangi gün sona erecek? Sınav ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan bilgilere göre, Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem kayıt yenileme ve kayıt işlemleri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamaları için belirlenen tarihler ve önemli bilgiler açıklandı.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 13:45 Güncelleme 21 Ocak 2024, 13:45
2. dönem açık lise kayıtları 2024 | AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, hangi gün sona erecek? Sınav ücreti ne kadar?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem kayıt ve kayıt yenileme süreci son günlere yaklaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan kılavuza göre öğrenciler, belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayarak sınavlara hazırlıklarına başlayabilecekler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Açık lise kayıtları için MEB takvimi duyurdu. Buna göre AÖL 2. dönem ilk kayıtlar 4-22 Ocak tarihleri arasında tamamlanacak.

Açık öğretim lise kayıt yenileme işlemleri de 4 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat mesai bitiminde sona erecek.

İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM'lerinden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorundadır.

Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

AÖL DERS SEÇİM TARİHİ

Öğrenciler ders seçimi işlemlerini 5 Ocak 2024 - 5 Şubat 2024 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapabilecek. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacak.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

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