2. dönem açık lise kayıtları 2024 | AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, hangi gün sona erecek? Sınav ücreti ne kadar?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem kayıt ve kayıt yenileme süreci son günlere yaklaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan kılavuza göre öğrenciler, belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayarak sınavlara hazırlıklarına başlayabilecekler.

Açık lise kayıtları için MEB takvimi duyurdu. Buna göre AÖL 2. dönem ilk kayıtlar 4-22 Ocak tarihleri arasında tamamlanacak.

Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM'lerinden T.C. Kimlik numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Sınav katılım ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.