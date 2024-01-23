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BURSLULUK BAŞVURU TARİHLERİ 2024! İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? PYBS bursu kaç TL oldu, zamlandı mı?

İOKBS, öğrencilere maddi destek sağlayarak eğitimlerine devam etmelerine olanak tanıyor. Her yıl, belirli sınıf seviyelerindeki öğrencilere ödenen bursluluk parası, memur maaşı katsayısı üzerinden hesaplanarak düzenleniyor. Ocak ayında zamlı olarak ödenmesi beklenen bu ödenekle ilgili son durumu yakından takip edenler, heyecanla zammın ne kadar olacağını ve ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? PYBS bursu kaç TL oldu, zamlandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 08:07 Güncelleme 23 Ocak 2024, 08:07
BURSLULUK BAŞVURU TARİHLERİ 2024! İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? PYBS bursu kaç TL oldu, zamlandı mı?

5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağlayacağı bursluluk sınavının 2024 tarihi nihayet belli oldu. Öğrenciler, bu tarihi not alarak sınav sürecine dair hazırlıklarına başlamaya başladılar.

2024 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu.

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

KILAVUZ YAYIMLANACAK

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI

2022 yılında İOKBS için başvuru şartları şöyleydi:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'incisınıflarında öğrenci olmak,



ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS BURSU NE KADAR?

2023 yılında geçerli olan İOKBS burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.

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