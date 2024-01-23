BURSLULUK BAŞVURU TARİHLERİ 2024! İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? PYBS bursu kaç TL oldu, zamlandı mı?

5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağlayacağı bursluluk sınavının 2024 tarihi nihayet belli oldu. Öğrenciler, bu tarihi not alarak sınav sürecine dair hazırlıklarına başlamaya başladılar.

2024 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu.

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.