Başarı Teşvik Programı BAŞVURU FORMU 2024! Takdir teşekkür alana karne hediyesi! İlkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıflar...

Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelere mensup, devlet okullarında başarı elde eden ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğrenim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz" ifadelerine yer vermişti. Bu sene başarı teşvik ödemesi hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Başarı teşvik programı başvuru tarihi ile ilgili şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı. Karne hediyesi almak isteyen öğrenciler başvuruları araştırıyor. Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı henüz aktarılmadı. 19 Ocak'tan sonra gelişmelerin duyurulması bekleniyor.

TAKDİR – TEŞEKKÜR ALAN ÖĞRENCİLER BAŞARI BURSU ALABİLİYOR MU? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların akabinde bu durum, takdir teşekkür alan öğrencileri de kapsayıp kapsamadığı ile merak konusu oldu. Ancak konuyla ilgili herhangi bir netlik bulunmuyor.