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    • Eğitim
    • 18.01.2022 08:56
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    • 18.01.2022 08:56
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    Son hafta devamsızlık giriliyor mu? 1. dönem e Okul ne zaman kapanacak 2022? e Okul VBS not bilgisi sorgulama ekranı!

    Milyonlarca öğrenci 2021- 2022 eğitim öğretim senesi birinci devre karnelerini alarak tatile çıkacaklar. Tatil evvel karne notlarını merak eden öğrenciler ve velileri, e Okul sistemi üzerinden not bilgilerini görüntülemek istiyorlar. Peki, e Okul ne zaman kapanacak? e Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile not bilgi kapasitesi sorgulama nasıl yapılır? İşte husus ile alakalı çeşitli bilgiler...

    takvim.com.tr
    1. dönem e Okul ne zaman kapanacak 2022?

    e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi son günlerde öğrenci ve velilerin gündeminde. Bilindiği üzere 1. dönem 21 Ocak 2022 tarihinde sona eriyor. Karnelerin öncesinde milyonlarca öğrenci karne bilgilerini merak etmeye başladı. Peki, e Okul ne zaman kapanacak? e Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!

    E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    E-Okul not giriş sistemi henüz kapanmadı. Karnelerin verilmesinde birkaç gün önce sistemin kapanması bekleniyor.

    E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

        Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir.

        Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

        Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
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        Haberler Eğitim Son hafta devamsızlık giriliyor mu? 1. dönem e Okul ne zaman kapanacak 2022? e Okul VBS not bilgisi sorgulama ekranı!
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