Son hafta devamsızlık giriliyor mu? 1. dönem e Okul ne zaman kapanacak 2022? e Okul VBS not bilgisi sorgulama ekranı!

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.