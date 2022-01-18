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    • Eğitim
    • 18.01.2022 08:58
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    • 18.01.2022 08:58
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    AÖF sınav sonuçları bu hafta açıklanacak mı? AÖF final sonuçları açıklandı mı?2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

    Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final imtihanları tamamlandı. Sınava katılım gerçekleştiren binlerce öğrenci şimdi imtihan neticelerina kendisini adamış durumda. 8-9 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen AÖF final imtihanlarının neticeleri ne zaman açıklanacak merak hususu oldu. Peki, AÖF final neticeleri duyuruldu mı? AÖF imtihan neticeleri ne vakit açıklanır 2022? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AÖF final sonuçları açıklandı mı 2022?

    AÖF final sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih için öğrencilerin gözü Anadolu Üniversitesi'nden gelecek duyurulara çevrildi. Bilindiği üzere Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları, 08-09 Ocak tarihlerinde 4 oturumda tamamlandı. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2022? İşte merak edilenler!

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
    Geçtiğimiz yıl AÖF ara dönem final sınavlarının sonuçları, 4 gün içerisinde 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl için ise AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler kaynak alındığında sınav sonuçlarının, önümüzdeki 1 ya da 2 hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.



    AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
    Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

    84 – 100 AA 4,00 Geçti
    77 – 83 AB 3,70 Geçti
    71 – 76 BA 3,30 Geçti
    66 – 70 BB 3,00 Geçti
    61 – 65 BC 2,70 Geçti
    56 – 60 CB 2,30 Geçti
    50 – 55 CC 2,00 Geçti
    46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
    40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
    33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti


        AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

        Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

        Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
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        İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

        Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

        Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
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        Haberler Eğitim AÖF sınav sonuçları bu hafta açıklanacak mı? AÖF final sonuçları açıklandı mı?2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!
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