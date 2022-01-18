AÖF sınav sonuçları bu hafta açıklanacak mı? AÖF final sonuçları açıklandı mı?2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF final sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih için öğrencilerin gözü Anadolu Üniversitesi'nden gelecek duyurulara çevrildi. Bilindiği üzere Açıköğretim Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Final Dönemi Ara Sınavları, 08-09 Ocak tarihlerinde 4 oturumda tamamlandı. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2022? İşte merak edilenler!
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Geçtiğimiz yıl AÖF ara dönem final sınavlarının sonuçları, 4 gün içerisinde 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl için ise AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler kaynak alındığında sınav sonuçlarının, önümüzdeki 1 ya da 2 hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti