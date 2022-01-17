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    • Eğitim
    • 17.01.2022 10:55
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    • 17.01.2022 10:55
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    Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Lise, ortaokulda okulun son haftası yoklama alınır mı 2022?

    Milyonlarca lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi 21 Ocak'ta birinci dönemi bitiyor. Yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler 1 haftalık sömestrin ardından 24 Ocak 2022 Pazartesi günü okullarına geri dönecek. Tatil için heyecanlı bekleyiş devam ederken son hafta okula gitmek istemeyen öğrenciler Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Lise, ortaokulda okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte MEB'den açıklama...

    Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı?

    Koronavirüs salgını sürecinde yüz yüze eğitim bitecek mi, devam edecek mi diye düşünürken yarıyıl tatili geldi. Tatil için son bir hafta kala öğrencilerin çoğu okula gitmek istemiyor. Hal böyle olunca devamsızlık yazılır mı yazılmaz mı endişesi başladı. Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Lise, ortaokulda okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? soruları bu hafta en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte konuya ilişkin MEB'den son dakika açıklamalar...

    2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

    Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek.

    Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma bitecek.

    7 Şubat Pazartesi günü dersler yeniden başlayacak.

    İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da bitecek.

    YAZ TATİLİ 2022 NE ZAMAN?

    2022 Yaz tatili 17 Haziran 2022 Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak

    OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI 2022?

    Ders programının tamamlanmasıyla, karne basım işlemlerinin başlaması öğrencilerin devamsızlıklarının işlenip işlenmeyeceği konusunun sorgulanmasına neden oldu.

    Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve okul yönetimi özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yaparken, öğrenciler arama motorlarına yöneldi.

    Geçmiş yıllarda son haftanın ilk günlerinde tamamlanan ders programı sonrası karne basım işlemleri hızlandırıldığı için çarşamba ve perşembe günleri ders işlenmiyordu. Ancak okul yönetimi yoklama almaya devam edebilir, dolayısıyla en detaylı bilgi için okul yönetimi başvurulması gerekir.

        YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI?

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimle ilgili öne çıkan başlıkları değerlendirdi. Bakan Özer'den sömestr tatiliyle ilgili: "Bir hafta öne almak gibi planlamamız yok." açıklamasında bulundu.

        Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şöyle;

        Şu anda tüm Türkiye inandı ki gerekli tedbirler alındığında haftada 5 gün Yüz Yüze Eğitim devam edebilir. Bugün itibarıyla 3 bin 451 tane sınıfımız Kovid veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması, son kapatılması gereken yerlerdir.

        ÖĞRETMENLERDE AŞILANMA ORANI

        En büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının çok yüksek olması. Bir doz aşılanma oranı yaklaşık yüzde 94, en az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89. Yüzde 5 civarında da aşı olmayıp antikor geliştiren öğretmenimiz var. Toplamda yüzde 94. Üçüncü doz aşılanan öğretmenimiz bugün itibarıyla yüzde 41.

        İngiltere, Almanya, Fransa gibi haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden çoğu ülkeye göre öğretmenlerimizin aşılanma oranı çok yüksek.

        YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

        Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.

        850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

        Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.

        Bu süreçte öğretmenlerimiz bakanlığın telafi edici mekanizmalarının çok ötesine geçerek derslere başlarken geçmiş kayıplara ilişkin kazanım sağlamak için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Bakanlık olarak biz de 10, 11 ve 12. sınıflarda, ortaokulda 6, 7 ve 8. sınıflarda destekleme yetiştirme kurslarımız hizmet veriyor. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yardımcı kaynaklar verdik. Şu ana kadar 23.5 milyon yardımcı kitabı 81 ilimize ulaştırdık.

        İkinci dönem ilk defa ilkokul 2. sınıflara da bu kapsamda destek vereceğiz. 16 bin 361 yeni kütüphane yaptık. Şu an itibarıyla tüm okullarımızda kütüphane var ve 28 milyon civarında kitap varken bugün itibarıyla 41 milyon kitaba sahip okullarımız.

        2022'deki hedefimiz 100 milyon kitaba ulaşmak tüm kütüphanelerde. Başarabilirsek her ay 5 milyon kitapla bu kütüphanelerimizi zenginleştirmeye devam edeceğiz.
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        Haberler Eğitim Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Lise, ortaokulda okulun son haftası yoklama alınır mı 2022?
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