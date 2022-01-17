Koronavirüs salgını sürecinde yüz yüze eğitim bitecek mi, devam edecek mi diye düşünürken yarıyıl tatili geldi. Tatil için son bir hafta kala öğrencilerin çoğu okula gitmek istemiyor. Hal böyle olunca devamsızlık yazılır mı yazılmaz mı endişesi başladı. Son hafta yoklama alınır mı, devamsızlık yazılır mı? Lise, ortaokulda okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? soruları bu hafta en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte konuya ilişkin MEB'den son dakika açıklamalar...
2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma bitecek.
7 Şubat Pazartesi günü dersler yeniden başlayacak.
İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da bitecek.
YAZ TATİLİ 2022 NE ZAMAN?
2022 Yaz tatili 17 Haziran 2022 Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak
OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI 2022?
Ders programının tamamlanmasıyla, karne basım işlemlerinin başlaması öğrencilerin devamsızlıklarının işlenip işlenmeyeceği konusunun sorgulanmasına neden oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve okul yönetimi özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yaparken, öğrenciler arama motorlarına yöneldi.
Geçmiş yıllarda son haftanın ilk günlerinde tamamlanan ders programı sonrası karne basım işlemleri hızlandırıldığı için çarşamba ve perşembe günleri ders işlenmiyordu. Ancak okul yönetimi yoklama almaya devam edebilir, dolayısıyla en detaylı bilgi için okul yönetimi başvurulması gerekir.