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Ön lisans KPSS bu yıl var mı, ne zaman 2023? ÖSYM sınav takvimi 2023-2024! KPSS Ön lisans başvuru ve sınav tarihleri!

KPSS sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. 2023-2024 yılı KPSS sınav takvimi açıklandı. Ön lisans sınavlarına katılmak isteyen adaylar bu yıl ön lisan sınavının olup olmadığını merak ediyor. Peki Ön lisans KPSS bu yıl var mı, ne zaman 2023? İşte ÖSYM sınav takvimi ile KPSS Ön lisans başvuru ve sınav tarihleri...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 13:13 Güncelleme 19 Ekim 2023, 13:13
Ön lisans KPSS bu yıl var mı, ne zaman 2023? ÖSYM sınav takvimi 2023-2024! KPSS Ön lisans başvuru ve sınav tarihleri!

Ön lisans KPSS bu yıl var mı, ne zaman sorusu gündemde adaylar tarafından sıkça araştırılıyor. Son olarak 2022 yılında düzenlenen KPSS ön lisans sınavının 2023 yılında olup olmadığı merak ediliyor. İşte ÖSYM'nin yayımladığı KPSS sınav tarihleri...

ÖN LİSANS KPSS BU YIL VAR MI, NE ZAMAN 2023?

Ön lisans KPSS sınavı 2 yılda bir düzenlenmektedir. Son olarak geçtiğimiz yıl (2022) uygulandığından bu yıl (2023) düzenlenmeyecektir. Bir sonraki ön lisans sınavı ise 2024 yılında tarafından yapılacaktır.

2024 KPSS TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

KPSS'nin 2024 oturum ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Söz konusu tarihlerin, ÖSYM tarafından ilan edilecek 2024 sınav takvimi ile kesinlik kazanması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KPSS, YKS, MSÜ, ALES, DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılında düzenlenecek olan, KPSS, DGS, ALES, YKS, MSÜ ve diğer tüm sınavların ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.


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