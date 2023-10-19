Ön lisans KPSS bu yıl var mı, ne zaman 2023? ÖSYM sınav takvimi 2023-2024! KPSS Ön lisans başvuru ve sınav tarihleri!

Ön lisans KPSS bu yıl var mı, ne zaman sorusu gündemde adaylar tarafından sıkça araştırılıyor. Son olarak 2022 yılında düzenlenen KPSS ön lisans sınavının 2023 yılında olup olmadığı merak ediliyor. İşte ÖSYM'nin yayımladığı KPSS sınav tarihleri...

ÖN LİSANS KPSS BU YIL VAR MI, NE ZAMAN 2023? Ön lisans KPSS sınavı 2 yılda bir düzenlenmektedir. Son olarak geçtiğimiz yıl (2022) uygulandığından bu yıl (2023) düzenlenmeyecektir. Bir sonraki ön lisans sınavı ise 2024 yılında tarafından yapılacaktır.