2026 PMYO alımlarında yalnızca TYT puanı yeterli olmayacak. Adaylar fiziki yeterlilik parkuru, sözlü mülakat ve güvenlik soruşturması gibi aşamalardan da geçecek. Başarı sıralaması ise TYT puanı ile parkur ve mülakat sonuçlarının belirli oranlarda hesaplanmasıyla oluşturulacak.

PMYO başvurularında adayların yalnızca TYT puanı değil, fiziki ve sözlü sınav performansı da değerlendirme sürecinde etkili. (Görsel: AA)

2026 PMYO TABAN PUANI NE KADAR OLACAK?

2026 yılında Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) yapılacak alımlarda başvuru şartlarının büyük ölçüde önceki yıllarla benzer olması bekleniyor. Polis Akademisi tarafından resmi duyuru henüz yayımlanmamış olsa da geçmiş uygulamalar dikkate alındığında, genel adaylar için TYT'de en az 250 ham puan şartının korunacağı tahmin ediliyor.

Şehit veya vazife malulü personelin eş ve çocukları için ise başvuru barajının 200 ham TYT puanı seviyesinde uygulanması öngörülüyor.

Taban puanını geçen adaylar, başvuru şartlarını eksiksiz sağlamaları halinde sonraki aşamalara katılma hakkı kazanacak. (Görsel: AA)

280 TYT PUANI POLİSLİK BAŞVURUSU İÇİN YETERLİ Mİ?

En çok merak edilen soruların başında 280 TYT puanının PMYO başvurusu için yeterli olup olmadığı geliyor.

Beklenen başvuru barajı 250 ham puan olduğundan, 280 TYT ham puanı alan adaylar ön başvuru yapabilecek. Ancak bu puan yalnızca başvuru hakkı sağlıyor. Kesin yerleştirme için adayların fiziki yeterlilik sınavı, sözlü mülakat ve diğer değerlendirme aşamalarında da başarılı olması gerekiyor.

Lise mezunları için polisliğe girişte en önemli eğitim modeli iki yıllık PMYO programı olarak uygulanıyor. (Görsel: AA)

LİSE MEZUNLARI POLİS OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMALI?

Lise mezunlarının polis memuru olabilmesi için başvurabilecekleri temel eğitim kurumu PMYO olarak öne çıkıyor. Başvurularda TYT ham puanı esas alınıyor.

2026 yılı beklentilerine göre;

Genel adaylar için başvuru barajı: 250 ham TYT puanı

Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için: 200 ham TYT puanı

Bu puanların üzerinde sonuç elde eden adaylar, diğer başvuru koşullarını sağlamaları halinde değerlendirme sürecine katılabilecek.

4 YILLIK POLİSLİK BÖLÜMÜ BULUNUYOR MU?

Üniversite tercih döneminde sıkça karıştırılan konulardan biri de dört yıllık polislik eğitimi oluyor.

Doğrudan tercih edilebilen "4 yıllık polislik" isimli bir lisans programı bulunmuyor. Lise mezunları, iki yıllık eğitim veren PMYO'ya başvurarak polislik eğitimine başlayabiliyor.

Lisans mezunları ise polis memuru olmak istediklerinde, KPSS P3 puan türüyle açılan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alımlarına başvurabiliyor. Emniyet teşkilatına amir yetiştiren eğitimler ise Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) bünyesinde yürütülüyor.

POLİSLİK BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIYOR? PMYO'da değerlendirme yalnızca TYT puanına göre yapılmıyor. Adayların başarı puanı üç farklı aşamanın birleşimiyle belirleniyor. Hesaplama şu şekilde yapılıyor: Polislik Başarı Puanı = (TYT Ham Puanı × %25) + (Fiziki Parkur Puanı × %25) + (Sözlü Mülakat Puanı × %50) Bu sistemde sözlü mülakat, toplam puanın yarısını oluşturduğu için en belirleyici aşama olarak öne çıkıyor.

KADIN VE ERKEK KONTENJANLARINDA NASIL BİR DAĞILIM BEKLENİYOR?

Her yıl ortalama 2 bin ile 2 bin 500 arasında öğrenci alımı yapan PMYO'da 2026 yılında da benzer sayıda kontenjan açılması bekleniyor.

Kontenjanların büyük bölümünün erkek adaylara ayrılması öngörülüyor. Erkek adaylar için toplam kontenjanın yaklaşık yüzde 80-85'lik kısmının ayrılması beklenirken, kalan kontenjan kadın adaylar için planlanıyor. Kadın aday kontenjanının daha sınırlı olması nedeniyle rekabetin yüksek seviyede gerçekleşmesi bekleniyor.

PMYO'da eğitim gören öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı polislik eğitimi alıyor. (Görsel: AA)

2026 PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adayların TYT puanının yanı sıra yaş, boy ve sağlık kriterlerini de karşılaması gerekiyor.

Beklenen başvuru şartları şöyle sıralanıyor:

Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olmak.

Erkek adaylarda en az 167 santimetre, kadın adaylarda ise en az 162 santimetre boya sahip olmak.

Beden Kitle İndeksi'nin 18 ile 27 arasında bulunması.

Silah taşımaya engel hukuki bir durumunun olmaması.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Yazlık üniforma giyildiğinde görünen bölgelerde kalıcı dövme veya iz bulunmaması.

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi başvuru takvimini YKS sonuçlarının ardından açıklaması bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki süreç dikkate alındığında, 2026 PMYO ön başvurularının ağustos ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor. Kesin tarih ve başvuru kılavuzu ise Polis Akademisi tarafından yayımlanacak resmi ilanla netleşecek.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Eğitim