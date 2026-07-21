AÖF taban puanları ve bölümler: ATA AÖF ve AUZEF 2 ve 4 yıllık programlar

Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerinde bulunan 2 ve 4 yıllık programlar, esnek eğitim modeli nedeniyle her yıl yoğun ilgi görüyor. Adaylar, tercih listelerini oluştururken programların taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini birlikte değerlendiriyor.

2026 AÖF, ATA AÖF VE AUZEF TABAN PUANLARI MERCEK ALTINDA

Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte açıköğretim fakültelerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Anadolu Üniversitesi AÖF, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ve İstanbul Üniversitesi AUZEF çatısı altında eğitim veren ön lisans ve lisans programlarının taban puanları ile başarı sıralamaları, adayların en çok incelediği veriler arasında yer alıyor.

Açıköğretim sistemi sayesinde eğitimini uzaktan sürdürmek isteyen öğrenciler, tercih yapmadan önce geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarını inceleyerek programların puan aralıkları hakkında fikir edinebiliyor.

2025 VERİLERİ REFERANS ALINIYOR

Burada yer alan taban puanları ve başarı sıralamaları, 2025 YKS yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır. 2026 tercih döneminde kullanılacak güncel veriler ise ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile kesinlik kazanacaktır.

Her yıl üniversitelerin kontenjan sayıları, adayların tercih eğilimleri ve yerleştirme sonuçlarına bağlı olarak taban puanlarda ve başarı sıralamalarında değişiklik yaşanabileceği unutulmamalıdır.