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AÖF taban puanları ve bölümler: ATA AÖF ve AUZEF 2 ve 4 yıllık programlar

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından açıköğretim programlarına yerleşmek isteyen adaylar AÖF, ATA AÖF ve AUZEF bünyesinde yer alan ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanları ile başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Tercih sürecinde geçen yılın yerleştirme verileri önemli bir referans niteliği taşıyor.

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AÖF taban puanları ve bölümler: ATA AÖF ve AUZEF 2 ve 4 yıllık programlar

Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerinde bulunan 2 ve 4 yıllık programlar, esnek eğitim modeli nedeniyle her yıl yoğun ilgi görüyor. Adaylar, tercih listelerini oluştururken programların taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini birlikte değerlendiriyor.

AÖF taban puanları ve bölümler: ATA AÖF ve AUZEF 2 ve 4 yıllık programlar-2

2026 AÖF, ATA AÖF VE AUZEF TABAN PUANLARI MERCEK ALTINDA

Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte açıköğretim fakültelerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Anadolu Üniversitesi AÖF, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ve İstanbul Üniversitesi AUZEF çatısı altında eğitim veren ön lisans ve lisans programlarının taban puanları ile başarı sıralamaları, adayların en çok incelediği veriler arasında yer alıyor.

Açıköğretim sistemi sayesinde eğitimini uzaktan sürdürmek isteyen öğrenciler, tercih yapmadan önce geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarını inceleyerek programların puan aralıkları hakkında fikir edinebiliyor.

AÖF taban puanları ve bölümler: ATA AÖF ve AUZEF 2 ve 4 yıllık programlar-3

2025 VERİLERİ REFERANS ALINIYOR

Burada yer alan taban puanları ve başarı sıralamaları, 2025 YKS yerleştirme sonuçları esas alınarak hazırlanmıştır. 2026 tercih döneminde kullanılacak güncel veriler ise ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile kesinlik kazanacaktır.

Her yıl üniversitelerin kontenjan sayıları, adayların tercih eğilimleri ve yerleştirme sonuçlarına bağlı olarak taban puanlarda ve başarı sıralamalarında değişiklik yaşanabileceği unutulmamalıdır.

AÖF taban puanları ve bölümler: ATA AÖF ve AUZEF 2 ve 4 yıllık programlar-3

2025 YKS YERLEŞTİRME VERİLERİ NEREDEN GÖRÜLEBİLİR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin kontenjan, taban puan ve diğer sayısal verilere, kurumun paylaştığı "2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler" dokümanı üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2026 tercih döneminde fikir edinmek isteyen adaylar için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

ÖSYM'NİN YAYIMLADIĞI 2025 YKS YERLEŞTİRME VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

ÜniversiteBölümPuan Türü2025 Taban Puan2025 Başarı Sırası
Anadolu ÜniversitesiEczacılık (5 Yıllık)SAY455,4348741.247
Anadolu ÜniversitesiDil ve Konuşma TerapisiSAY440,6027454.848
Anadolu ÜniversitesiBeslenme ve DiyetetikSAY359,46197156.837
Anadolu ÜniversitesiDijital Oyun TasarımıSAY358,49377158.468
Anadolu Üniversitesiİlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY343,10151188.056
Anadolu ÜniversitesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY312,99870264.801
Anadolu ÜniversitesiDil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu)SAY236,47552734.979
Anadolu ÜniversitesiÖzel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ418,992933.217
Anadolu ÜniversitesiOkul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ393,6560710.703
Anadolu ÜniversitesiGastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ391,4915911.776
Anadolu ÜniversitesiTarihSÖZ358,8082142.737
Anadolu ÜniversitesiSinema ve TelevizyonSÖZ358,2126943.635
Anadolu ÜniversitesiYeni Medya ve İletişimSÖZ352,7960152.677
Anadolu ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve ReklamcılıkSÖZ351,6973354.631
Anadolu ÜniversitesiSosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ350,9944655.999
Anadolu ÜniversitesiTarih (Açıköğretim)SÖZ344,0335070.503
Anadolu ÜniversitesiGazetecilikSÖZ341,3850576.932
Anadolu ÜniversitesiTürk Dili ve EdebiyatıSÖZ341,2998277.145
Anadolu ÜniversitesiSanat TarihiSÖZ331,33843104.612
Anadolu ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)SÖZ323,92749129.846
Anadolu ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)SÖZ224,05383901.540
Anadolu ÜniversitesiGörsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim)SÖZ215,49395970.211
Anadolu ÜniversitesiHukukEA425,962149.923
Anadolu ÜniversitesiPsikolojiEA395,8692134.764
Anadolu ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)EA384,0579351.316
Anadolu ÜniversitesiSınıf ÖğretmenliğiEA381,5031155.363
Anadolu ÜniversitesiRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA379,3944758.962
Anadolu Üniversitesiİşletme (İngilizce)EA370,2549076.418
Anadolu Üniversitesiİktisat (İngilizce)EA361,0797996.628
Anadolu ÜniversitesiUluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce)EA349,58813126.549
Anadolu ÜniversitesiİşletmeEA343,43593145.028
Anadolu ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA341,81796150.162
Anadolu ÜniversitesiİktisatEA338,50763161.463
Anadolu ÜniversitesiMaliyeEA329,79768193.797
Anadolu ÜniversitesiSosyal HizmetEA322,28028225.761
ÜniversiteFakülteBölümÖğretim TürüPuan Türü2025 Taban Puan2025 Başarı Sırası
Anadolu Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriÖrgünEA321,29472230.295
Anadolu ÜniversitesiEdebiyat FakültesiSosyolojiÖrgünEA316,57816252.785
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiSağlık YönetimiAçıköğretimEA305,50330313.398
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiYönetim Bilişim SistemleriAçıköğretimEA304,50194319.515
Anadolu ÜniversitesiTurizm FakültesiTurizm İşletmeciliğiÖrgünEA302,47644332.126
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiHavacılık YönetimiAçıköğretimEA295,16496381.226
Anadolu Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat (İngilizce) (UOLP–SUNY Cortland)ÜcretliEA292,95126397.007
Anadolu ÜniversitesiEdebiyat FakültesiFelsefeÖrgünEA288,83479427.842
Anadolu ÜniversitesiEdebiyat FakültesiArkeolojiÖrgünEA286,65076445.174
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiSosyolojiAçıköğretimEA286,17283449.064
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiİşletmeAçıköğretimEA284,75501460.545
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiAçıköğretimEA277,84520519.873
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesiİşletme (İngilizce)AçıköğretimEA269,07571601.950
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiFelsefeAçıköğretimEA264,73848645.774
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiUluslararası İlişkilerAçıköğretimEA262,01158674.312
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiİktisatAçıköğretimEA261,67458677.933
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiMaliyeAçıköğretimEA261,13953683.651
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiUluslararası Ticaret ve LojistikAçıköğretimEA256,28861736.054
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiUluslararası İlişkiler (İngilizce)AçıköğretimEA254,30545758.156
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriAçıköğretimEA250,04240806.287

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

ÜniversiteFakülte / MYOBölümÖğretim Türü2025 Taban Puan2025 Başarı Sırası
Anadolu ÜniversitesiYunus Emre SHMYOTıbbi Laboratuvar TeknikleriÖrgün350,99620391.499
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiTıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikAçıköğretim348,87749405.116
Anadolu ÜniversitesiBilişim Teknolojileri MYOBüyük Veri AnalistliğiÖrgün342,94062445.330
Anadolu ÜniversitesiBilişim Teknolojileri MYOOyun Geliştirme ve ProgramlamaÖrgün342,03864451.874
Anadolu ÜniversitesiYunus Emre SHMYOEczane HizmetleriÖrgün339,80734467.939
Anadolu ÜniversitesiBilişim Teknolojileri MYOArka-Yüz Yazılım GeliştirmeÖrgün337,33392486.549
Anadolu ÜniversitesiEskişehir MYOAşçılıkÖrgün335,85124497.942
Anadolu ÜniversitesiYunus Emre SHMYOÇocuk GelişimiÖrgün330,75450538.894
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiYaşlı BakımıAçıköğretim328,89337554.652
Anadolu ÜniversitesiBilişim Teknolojileri MYOÖn-Yüz Yazılım GeliştirmeÖrgün328,70895556.194
Anadolu ÜniversitesiEskişehir MYODış TicaretÖrgün328,56581557.414
Anadolu ÜniversitesiEskişehir MYOTurizm ve Otel İşletmeciliğiÖrgün324,71400591.324
Anadolu ÜniversitesiEskişehir MYOBüro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÖrgün323,69070600.651
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesiİş Sağlığı ve GüvenliğiAçıköğretim323,07868606.343
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiBüro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıAçıköğretim321,28281623.137
Anadolu ÜniversitesiEskişehir MYOPazarlamaÖrgün320,35830631.778
Anadolu ÜniversitesiYunus Emre SHMYOSaç Bakımı ve Güzellik HizmetleriÖrgün317,61251658.295
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiSağlık Kurumları İşletmeciliğiAçıköğretim313,96928695.054
Anadolu ÜniversitesiYunus Emre SHMYOYaşlı BakımıÖrgün309,22266745.631
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiMuhasebe ve Vergi UygulamalarıAçıköğretim306,19306779.221
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesiİnsan Kaynakları YönetimiAçıköğretim306,04213780.895
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiBankacılık ve SigortacılıkAçıköğretim305,37708788.529
Anadolu ÜniversitesiEskişehir MYOEmlak YönetimiÖrgün301,51188833.384
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiDış TicaretAçıköğretim301,06550838.676
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiSosyal HizmetlerAçıköğretim300,50198845.303
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesiİşletme YönetimiAçıköğretim300,06945850.564
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiAcil Durum ve Afet YönetimiAçıköğretim299,32704859.348
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiTurizm ve Otel İşletmeciliğiAçıköğretim297,28807884.249
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiBilgisayar ProgramcılığıAçıköğretim293,84456927.169
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiMedya ve İletişimAçıköğretim290,04416975.603
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiLojistikAçıköğretim285,828021.031.004
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiTarım TeknolojisiAçıköğretim283,545721.061.633
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiAşçılıkAçıköğretim279,697061.114.348
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiKültürel Miras ve TurizmAçıköğretim275,825131.168.332
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiEmlak YönetimiAçıköğretim271,931111.223.507
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiEngelli Bakımı ve RehabilitasyonAçıköğretim270,359251.246.149
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiHalkla İlişkiler ve TanıtımAçıköğretim264,641351.328.430
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiWeb Tasarımı ve KodlamaAçıköğretim261,530021.373.853
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiSosyal Medya YöneticiliğiAçıköğretim261,241121.378.066
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiFotoğrafçılık ve KameramanlıkAçıköğretim260,737561.385.447
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiCoğrafi Bilgi SistemleriAçıköğretim256,628871.445.499
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim FakültesiMarka İletişimiAçıköğretim249,398931.551.487
Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesiİlahiyat (Önlisans)Açıköğretim240,243651.686.089
Anadolu ÜniversitesiEngelliler Entegre YüksekokuluBilgisayar OperatörlüğüÖrgünDolmadıDolmadı
Anadolu ÜniversitesiEngelliler Entegre YüksekokuluYapı RessamlığıÖrgünDolmadıDolmadı
Anadolu ÜniversitesiBilişim Teknolojileri MYOArka-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu)ÖrgünDolmadıDolmadı
Anadolu ÜniversitesiBilişim Teknolojileri MYOBüyük Veri Analistliği (KKTC Uyruklu)ÖrgünDolmadıDolmadı
Anadolu ÜniversitesiBilişim Teknolojileri MYOÖn-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu)ÖrgünDolmadıDolmadı

⚠️Tablolarda yer alan bilgiler 2025 yerleştirme verilerine dayanmaktadır. 2026 tercih döneminde oluşabilecek değişiklikler nedeniyle, ÖSYM'nin yayımlayacağı güncel tercih kılavuzu dikkate alınmalıdır.

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