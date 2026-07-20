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2026 UDSP yabancı dil yeterlilik yazılı sınavı sonuçları erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın sonuçlarını yayımladı. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını EBA kullanıcı bilgileriyle görüntüleyebiliyor.

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2026 UDSP yabancı dil yeterlilik yazılı sınavı sonuçları erişime açıldı

UDSP kapsamında düzenlenen sınavda adayların İngilizce ve Almanca yabancı dil yeterlilikleri ölçüldü. Toplam 50 sorudan oluşan yazılı sınav için katılımcılara 110 dakika süre tanındı.

2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları erişime açıldı. (Takvim foto arşiv)2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları erişime açıldı. (Takvim foto arşiv)

SONUÇLAR EBA ÜZERİNDEN AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları erişime açıldı. Sonuçlar, EBA sistemine kullanıcı bilgileriyle giriş yapan adayların erişimine sunuldu.

Sınav sonuçları EBA sistemi üzerinden adayların erişimine sunuldu. (Takvim foto arşiv)Sınav sonuçları EBA sistemi üzerinden adayların erişimine sunuldu. (Takvim foto arşiv)

SINAV 27 HAZİRAN'DA YAPILDI

Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları kapsamında gerçekleştirilen yazılı sınav, 27 Haziran 2026 tarihinde uygulandı. Sınav, adayların yabancı dil seviyelerini belirlemeye yönelik olarak hazırlandı.

Sınav, İngilizce ve Almanca dillerinde 50 sorudan oluştu ve 110 dakika sürdü. (Takvim foto arşiv)Sınav, İngilizce ve Almanca dillerinde 50 sorudan oluştu ve 110 dakika sürdü. (Takvim foto arşiv)

İNGİLİZCE VE ALMANCA ALANLARINDA UYGULANDI

Yazılı sınavda adaylara İngilizce ve Almanca dillerinde hazırlanan toplam 50 soru yöneltildi. Katılımcılara soruları yanıtlamaları için 110 dakikalık süre verildi. Elde edilen sonuçlar, adayların UDSP kapsamındaki yabancı dil yeterliliklerinin değerlendirilmesinde kullanılacak.

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