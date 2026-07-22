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ÖSYM'den YKS adaylarına kritik uyarı! Son işlem saati 16.00

YKS tercih süreci öncesinde okul birincisi kontenjanından yararlanacak adayları ilgilendiren kritik bir uyarı ÖSYM'den geldi. Kurum, okul birinciliği bilgilerinin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol edilmesini isterken, eksik veya hatalı kayıt bulunan adayların bugün saat 16.00'ya kadar MEB e-Okul sistemi üzerinden düzeltme yaptırmaları gerektiğini bildirdi. Bu sürenin ardından herhangi bir değişiklik talebi kabul edilmeyecek.

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ÖSYM'den YKS adaylarına kritik uyarı! Son işlem saati 16.00

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki okul birinciliği bilgilerini ÖSYM'nin sitesinden kontrol etmeleri ve okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların bugün saat 16.00'ya kadar MEB e-Okul sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerektiğini bildirdi.

(Görseller AA'dan alınmıştır.)(Görseller AA'dan alınmıştır.)

ÖSYM'DEN OKUL BİRİNCİLERİNE KRİTİK UYARI

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki okul birinciliği bilgilerini kontrol etmelerine ilişkin duyuru yayımlandı.

ÖSYM'den YKS adaylarına kritik uyarı geldi.ÖSYM'den YKS adaylarına kritik uyarı geldi.

Duyuruda, ortaöğretim kurumlarının 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisinin, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere MEB e-Okul sisteminden 16 Temmuz'da elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldığı ifade edildi.

📋 ÖSYM OKUL BİRİNCİLİĞİ BİLGİ KONTROL TAKVİMİ

KonuDetay
Kimleri ilgilendiriyor?2025-2026 eğitim öğretim yılında okul birincisi olan YKS adayları
Kontrol edilecek sistemÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)
Bilgilerin kaynağıMEB e-Okul sistemi
Kontrol tarihleri17-22 Temmuz 2026
Son düzeltme tarihi22 Temmuz 2026
Son saat16.00
Hatalı bilgi varsa ne yapılmalı?MEB e-Okul sistemi üzerinden okul aracılığıyla düzelttirilmeli
Süre dolduktan sonraOkul birinciliği bilgisinde değişiklik yapılamayacak
ÖSYM bireysel başvuruları kabul edecek mi?Hayır. Adayların veya okulların doğrudan yapacağı talepler kabul edilmeyecek
Bilginin kullanım amacı
2026-YKS yerleştirme işlemlerinde okul birinciliği kontenjanının belirlenmesi.

Okul birincisi bilgisini kontrol etmeyenler hak kaybı yaşayabilirOkul birincisi bilgisini kontrol etmeyenler hak kaybı yaşayabilir

O TARİHE VE SAATE DİKKAT

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların bu bilgilerini, 17-22 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri gerektiği belirtilerek şu ifadeler paylaşıldı:

Okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların 22 Temmuz 2026 saat 16.00'ya kadar MEB e-Okul sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerekmektedir. Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme, değişiklik yapılamayacaktır. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Başkanlığımıza yapacakları değişiklik, düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.

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