ÖSYM'den YKS adaylarına kritik uyarı! Son işlem saati 16.00
YKS tercih süreci öncesinde okul birincisi kontenjanından yararlanacak adayları ilgilendiren kritik bir uyarı ÖSYM'den geldi. Kurum, okul birinciliği bilgilerinin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol edilmesini isterken, eksik veya hatalı kayıt bulunan adayların bugün saat 16.00'ya kadar MEB e-Okul sistemi üzerinden düzeltme yaptırmaları gerektiğini bildirdi. Bu sürenin ardından herhangi bir değişiklik talebi kabul edilmeyecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki okul birinciliği bilgilerini ÖSYM'nin sitesinden kontrol etmeleri ve okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların bugün saat 16.00'ya kadar MEB e-Okul sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerektiğini bildirdi.
ÖSYM'DEN OKUL BİRİNCİLERİNE KRİTİK UYARI
ÖSYM'nin internet sitesinden, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki okul birinciliği bilgilerini kontrol etmelerine ilişkin duyuru yayımlandı.
Duyuruda, ortaöğretim kurumlarının 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisinin, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere MEB e-Okul sisteminden 16 Temmuz'da elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldığı ifade edildi.
📋 ÖSYM OKUL BİRİNCİLİĞİ BİLGİ KONTROL TAKVİMİ
|Konu
|Detay
|Kimleri ilgilendiriyor?
|2025-2026 eğitim öğretim yılında okul birincisi olan YKS adayları
|Kontrol edilecek sistem
|ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)
|Bilgilerin kaynağı
|MEB e-Okul sistemi
|Kontrol tarihleri
|17-22 Temmuz 2026
|Son düzeltme tarihi
|22 Temmuz 2026
|Son saat
|16.00
|Hatalı bilgi varsa ne yapılmalı?
|MEB e-Okul sistemi üzerinden okul aracılığıyla düzelttirilmeli
|Süre dolduktan sonra
|Okul birinciliği bilgisinde değişiklik yapılamayacak
|ÖSYM bireysel başvuruları kabul edecek mi?
|Hayır. Adayların veya okulların doğrudan yapacağı talepler kabul edilmeyecek
|Bilginin kullanım amacı
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O TARİHE VE SAATE DİKKAT
2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul birincisi olan adayların bu bilgilerini, 17-22 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri gerektiği belirtilerek şu ifadeler paylaşıldı:
Okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların 22 Temmuz 2026 saat 16.00'ya kadar MEB e-Okul sisteminde gereken düzeltmeleri yaptırmış olmaları gerekmektedir. Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme, değişiklik yapılamayacaktır. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Başkanlığımıza yapacakları değişiklik, düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.