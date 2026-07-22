KYK yurtları yalnızca il merkezlerinde değil, üniversitelerin bulunduğu çok sayıda ilçede de kız ve erkek öğrenciler için hizmet veriyor. YKS tercih sürecinin devam ettiği dönemde öğrenciler, 2026 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını ve İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir başta olmak üzere 81 ilde bulunan yurtlara nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin KYK yurt başvuru takvimi henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Başvuruların, önceki yıllarda olduğu gibi ÖSYM tarafından YKS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından başlaması bekleniyor.

Kız ve erkek öğrenciler için ayrı yurtlar bulunuyor. (Görsel: AA)

KYK yurtları hangi illerde bulunuyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK kız ve erkek öğrenci yurtları, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteriyor. Üniversitelerin bulunduğu il merkezlerinin yanı sıra çok sayıda ilçede de öğrencilere barınma hizmeti sunuluyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya ve diğer büyükşehirlerde farklı kampüs bölgelerine yakın çok sayıda KYK yurdu bulunuyor. Ayrıca meslek yüksekokullarının ve fakültelerin yer aldığı ilçelerde de öğrencilerin kullanımına açık KYK yurtları hizmet veriyor.

Bunun yanında, GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt ağı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de öğrenci yurtları bulunuyor.

81 İLDEKİ KYK KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ YURTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. (Görsel: AA)

EN YAKIN KYK YURDU NASIL ÖĞRENİLİR?

Üniversiteye yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları okulun bulunduğu bölgedeki KYK kız ve erkek öğrenci yurtlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. Böylece üniversiteye ulaşım açısından en uygun yurt seçenekleri görüntülenebiliyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

Başvuru sürecinde öğrencilerin izlemesi gereken adımlar şunlardır:

e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama bölümüne "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvurusu" yazın.

Kimlik ve öğrenim bilgilerinizi kontrol edin.

Varsa şehit veya gazi yakını, milli sporcu gibi öncelik durumlarınızı sisteme işleyin.

Başvuruyu onayladıktan sonra başvuru belgesinin dijital veya basılı bir kopyasını saklayın.

KYK YURT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

2026-2027 eğitim öğretim yılına ait KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Yeni dönem ücret tarifesi ve başvuru takvimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyla birlikte netleşecek. Öğrencilerin güncel gelişmeleri resmi açıklamalar üzerinden takip etmeleri öneriliyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Eğitim