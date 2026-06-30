ÖSYM YÖKDİL geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM başvuru ekranı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster 2026-YÖKDİL/2 sınavı için geç başvurular 30 Haziran 2026 Salı günü saat 10:00 itibarıyla yapılabilecek ve sistem 23.59'da kapanacak.

Geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımla 1.800 TL olarak belirlendi ve ödemenin aynı gün içinde yapılması zorunlu.

Sınav 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak ve ödeme sadece kredi kartı veya banka kartıyla alınacak. Banka şubelerinden ödeme alınmayacak.

Adayların, başvuru oluşturduktan sonra aynı gün içinde ödeme işlemini tamamlamaları gerekiyor. Aksi halde sistemde oluşturulan başvuru kaydı geçersiz sayılacak.

2026-YÖKDİL/2 sınavına katılmak isteyen ancak normal başvuru takvimini kaçıran adaylar için geç başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından tanınan bu son fırsatta adaylar başvurularını yalnızca 30 Haziran 2026 Salı günü içerisinde tamamlayabilecek. Ancak işlemin geçerli sayılması için sadece başvuru oluşturmak yeterli değil; artırımlı sınav ücretinin de gün bitmeden ödenmesi gerekiyor.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır. YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman? ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 geç başvuru işlemleri 30 Haziran Salı günü yapılacak. Adaylar başvurularını gün içerisinde tamamlayabilecek. Sistem 23.59'da kapanacak ve bu saatten sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecek.