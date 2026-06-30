ÖSYM YÖKDİL geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM başvuru ekranı
2026-YÖKDİL/2 sınavı için normal başvuru dönemini kaçıran adaylar adına geç başvuru ekranı erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geç başvuruların yalnızca 30 Haziran 2026 Salı günü alınacağını duyurdu. Başvurusunu bugün tamamlamayan adaylar bu sınav için başvuru hakkını kaybedecek. Başvurular saat 10:00'da başlayıp 23:59'da tamamlanmış olacak.
Hızlı Özet Göster
- 2026-YÖKDİL/2 sınavı için geç başvurular 30 Haziran 2026 Salı günü saat 10:00 itibarıyla yapılabilecek ve sistem 23.59'da kapanacak.
- Geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımla 1.800 TL olarak belirlendi ve ödemenin aynı gün içinde yapılması zorunlu.
- Sınav 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
- Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak ve ödeme sadece kredi kartı veya banka kartıyla alınacak. Banka şubelerinden ödeme alınmayacak.
- Adayların, başvuru oluşturduktan sonra aynı gün içinde ödeme işlemini tamamlamaları gerekiyor. Aksi halde sistemde oluşturulan başvuru kaydı geçersiz sayılacak.
2026-YÖKDİL/2 sınavına katılmak isteyen ancak normal başvuru takvimini kaçıran adaylar için geç başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından tanınan bu son fırsatta adaylar başvurularını yalnızca 30 Haziran 2026 Salı günü içerisinde tamamlayabilecek. Ancak işlemin geçerli sayılması için sadece başvuru oluşturmak yeterli değil; artırımlı sınav ücretinin de gün bitmeden ödenmesi gerekiyor.
YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 geç başvuru işlemleri 30 Haziran Salı günü yapılacak. Adaylar başvurularını gün içerisinde tamamlayabilecek. Sistem 23.59'da kapanacak ve bu saatten sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecek.
YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?
2026-YÖKDİL/2 sınavı ise 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
YÖKDİL/2 geç başvuru ücreti ne kadar?
YÖKDİL/2 için normal başvuru döneminde 1.200 TL olarak belirlenen sınav ücreti geç başvuru döneminde yüzde 50 artırımlı uygulanıyor. Bu nedenle adayların 1.800 TL ödeme yapması gerekiyor.
Başvurunun geçerli sayılabilmesi için ücretin de aynı gün içerisinde yatırılması şart. Başvurusunu oluşturduğu halde ödemesini zamanında gerçekleştirmeyen adayların kayıtları sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek.
YÖKDİL/2 geç başvurusu nasıl yapılır?
Geç başvuru işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da AİS mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Adayların izlemesi gereken adımlar şu şekilde:
- T.C. kimlik numarası ve şifre ile AİS sistemine giriş yapın.
- Aktif sınavlar bölümünden 2026-YÖKDİL/2 sınavını seçin.
- Sınav merkezi ve ilgili tercihleri onaylayın.
- Başvuruyu tamamlayın.
- ÖSYM'nin "Ödemeler" ekranından kredi kartı veya banka kartıyla 1.800 TL sınav ücretini yatırın.
- Başvurunuzun onaylandığını kontrol ederek başvuru belgenizi kaydedin.
- Ödeme yalnızca internet üzerinden yapılabilecek
Geç başvuru döneminde sınav ücretleri sadece ÖSYM'nin "Ödemeler" sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile tahsil edilecek. Banka şubelerinden ödeme alınmayacak.
Adayların, başvuru oluşturduktan sonra aynı gün içinde ödeme işlemini tamamlamaları gerekiyor. Aksi halde sistemde oluşturulan başvuru kaydı geçersiz sayılacak.
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YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURULARINDA MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKEN DETAYLAR
|Konu
|Bilgi
|Geç Başvuru Tarihi
|30 Haziran 2026 (Bugün)
|Son Başvuru Saati
|23.59
|Sınav Tarihi
|9 Ağustos 2026
|Geç Başvuru Ücreti
|1.800 TL (%50 artırımlı uygulanmıştır)
|Ödeme Yöntemi
|ÖSYM "Ödemeler" ekranı (sanalpos.osym.gov.tr) üzerinden kredi veya banka kartı ile
|Bankadan Ödeme
|Kabul edilmiyor (Geç başvurularda banka şubelerinden veya ATM'den ödeme yapılamaz)
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