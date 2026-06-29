MEB 2026 müzik ilkokul ve spor okulları yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı Güzel Sanatlar Müzik ve Spor Ortaokulları yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, işlemlerini 7-14 Temmuz tarihleri arasında tamamlayabilecek.
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- Milli Eğitim Bakanlığı, Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları ve Ortaokulları ile Spor Ortaokullarına yönelik 2026 yılı yerleştirme sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden erişime açtı.
- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor.
- Müzik ve spor yetenek değerlendirmeleri 8-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
- Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybedebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları ve Ortaokulları ile Spor Ortaokullarına yönelik 2026 yılı yerleştirme sonuçlarını erişime açtı.
8-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen müzik ve spor yetenek değerlendirmelerine katılan öğrenciler, sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden öğrenebiliyor.
Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ise kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI E-OKUL'DA YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları ve Ortaokulları ile Spor Ortaokullarına başvuran öğrencilerin yerleştirme sonuçları ilan edildi. 8-19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılan yetenek değerlendirmelerine ilişkin sonuçlara e-Okul sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.
DEĞERLENDİRME UYGULAMALARININ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Sonuç ekranında öğrencilerin yerleştirme durumları görüntülenirken, kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt sürecini belirtilen tarihler arasında tamamlaması isteniyor.
KESİN KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU
7-14 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA KAYITLAR TAMAMLANACAK
Yerleştirme sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden öğrenciler, kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarını kaybedebileceği için takvimin dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.
YETENEK DEĞERLENDİRMELERİ HAZİRAN AYINDA TAMAMLANDI
Müzik ve spor alanındaki değerlendirme uygulamaları 8-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sürecin tamamlanmasının ardından yapılan puanlamalar doğrultusunda öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı.
Bu okullara yerleşen öğrenciler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitimlerini müzik veya spor alanında sürdürme fırsatı elde edecek.
VELİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN TARİHLER
|İşlem
|Tarih
|Yetenek değerlendirmeleri
|8-19 Haziran 2026
|Kesin kayıt işlemleri
|7-14 Temmuz 2026
Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin kayıt işlemleri sırasında ilgili okulun talep ettiği belgeleri eksiksiz şekilde hazırlamalarını ve belirtilen takvime uygun hareket etmelerini istedi.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)