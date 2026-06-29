MEB 2026 müzik ilkokul ve spor okulları yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları ve Ortaokulları ile Spor Ortaokullarına yönelik 2026 yılı yerleştirme sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden erişime açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları ve Ortaokulları ile Spor Ortaokullarına yönelik 2026 yılı yerleştirme sonuçlarını erişime açtı.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları ve Ortaokulları ile Spor Ortaokullarına başvuran öğrencilerin yerleştirme sonuçları ilan edildi. 8-19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılan yetenek değerlendirmelerine ilişkin sonuçlara e-Okul sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.

KESİN KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

7-14 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA KAYITLAR TAMAMLANACAK

Yerleştirme sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden öğrenciler, kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarını kaybedebileceği için takvimin dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.

YETENEK DEĞERLENDİRMELERİ HAZİRAN AYINDA TAMAMLANDI

Müzik ve spor alanındaki değerlendirme uygulamaları 8-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sürecin tamamlanmasının ardından yapılan puanlamalar doğrultusunda öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı.

Bu okullara yerleşen öğrenciler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitimlerini müzik veya spor alanında sürdürme fırsatı elde edecek.

VELİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN TARİHLER

İşlem Tarih Yetenek değerlendirmeleri 8-19 Haziran 2026 Kesin kayıt işlemleri 7-14 Temmuz 2026

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin kayıt işlemleri sırasında ilgili okulun talep ettiği belgeleri eksiksiz şekilde hazırlamalarını ve belirtilen takvime uygun hareket etmelerini istedi.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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