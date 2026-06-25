2026 STS öğretmenlik sonuçları açıklandı: ÖSYM sonuç ekranı sorgulama

Sınavdan elde edilen puanlar diploma denklik süreçlerinde ilgili kurumlar tarafından dikkate alınıyor.

Sonuç belgeleri yalnızca elektronik ortamda yayımlanıyor ve adaylara basılı belge gönderilmiyor.

Seviye Tespit Sınavı olarak uygulanan STS Öğretmenlik, yurt dışında alınan öğretmenlik diplomalarının Türkiye'deki denklik işlemlerinde kullanılıyor.

Yurt dışında öğretmenlik eğitimi alan ve diploma denklik sürecindeki adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulayabiliyor.

ÖSYM tarafından 13 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026 STS Öğretmenlik sınav sonuçları 25 Haziran'da açıklandı.

Yurt dışında öğretmenlik eğitimi alan ve diploma denklik sürecinde bulunan binlerce aday, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntülemeye başladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuç bilgilerine ulaşabiliyor.

ÖSYM tarafından 13 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026 STS Öğretmenlik sınav sonuçları 25 Haziran'da açıklandı.

2026 STS ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2026 STS Öğretmenlik sınav sonuçları adayların erişimine sunuldu. 13 Haziran 2026 tarihinde uygulanan sınavın değerlendirme sürecinin tamamlandığı belirtilirken, sonuçların 25 Haziran tarihinde yayımlandığı açıklandı.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi ve Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile sorgulayabiliyor.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIYOR?

STS Öğretmenlik sınavına katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi ve Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Sisteme giriş yapabilmek için adayların T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM aday şifresini kullanması gerekiyor.

Sonuç belgeleri yalnızca elektronik ortamda yayımlandığından, adaylara ayrıca basılı belge gönderilmiyor. Tüm sonuç işlemleri internet üzerinden gerçekleştiriliyor.

2026 STS ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuç belgeleri yalnızca elektronik ortamda yayımlanıyor ve adaylara basılı belge gönderilmiyor.

STS ÖĞRETMENLİK SINAVININ AMACI NEDİR?

Seviye Tespit Sınavı olarak uygulanan STS Öğretmenlik, yurt dışında öğretmenlik alanında alınan yükseköğretim diplomalarının Türkiye'deki denklik işlemlerinde kullanılan önemli bir değerlendirme aracıdır.

Sınavdan elde edilen puanlar, ilgili kurumlar tarafından yürütülen diploma denklik süreçlerinde dikkate alınıyor ve adayların başvurularının değerlendirilmesinde kullanılıyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda aday, sınav sonuçlarını görüntülemek için ÖSYM'nin sonuç ekranına yöneldi. Sonuç bilgilerine erişmek isteyen adayların sisteme kişisel bilgileriyle giriş yapmaları yeterli oluyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Eğitim