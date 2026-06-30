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Okul kayıtları ne zaman? 2026 MEB ortaokul, ilkokul, anaokulu kayıt tarihleri

Yaz tatili sürerken milyonlarca veli, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için okul kayıt sürecine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan adrese dayalı sistem kapsamında anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtlarının temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak. Devlet okullarında kayıt işlemleri büyük ölçüde otomatik yürütülürken, yerleştirme sonuçları e-Devlet ve e-Okul üzerinden erişime açılacak.

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Okul kayıtları ne zaman? 2026 MEB ortaokul, ilkokul, anaokulu kayıt tarihleri

Yaz tatilinin devam ettiği bu dönemde milyonlarca veli 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul kayıt takvimini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan adrese dayalı kayıt sistemi kapsamında anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtları temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak. Devlet okullarındaki kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtları 2026 yılı temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak.2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtları 2026 yılı temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak.

2026 okul kayıtları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamasına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıt süreci, 2026 yılı Temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

Kayıt işlemleri, Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki yerleşim yeri bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Bu nedenle velilerin devlet okullarına kayıt için ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Devlet okullarındaki kayıtlar Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki ikamet adresi bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak.Devlet okullarındaki kayıtlar Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki ikamet adresi bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Anaokulu ve ilkokul kayıtları nasıl yapılacak?

İlk kez okula başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. Yerleştirmelerde, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adresi esas alınacak ve öğrenciler adreslerine en yakın okullara yönlendirilecek. Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Okul şifresiz sorgulama ekranından ve e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek.

Veliler çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Okul şifresiz sorgulama ekranından ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.Veliler çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Okul şifresiz sorgulama ekranından ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Ortaokul kayıtları da otomatik yapılacak

İlkokul 4. sınıfı tamamlayan öğrencilerin ortaokula geçiş işlemleri de adrese dayalı sistem kapsamında otomatik olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ikamet adreslerine göre belirlenen devlet ortaokullarına yerleştirilecek. Bu süreçte de ayrıca kayıt başvurusu yapılmasına ihtiyaç duyulmayacak.

Farklı bir devlet okuluna nakil veya özel okula kayıt yaptırmak isteyen veliler işlemlerini 2026 Ağustos ayının sonuna kadar tamamlayabilecek.Farklı bir devlet okuluna nakil veya özel okula kayıt yaptırmak isteyen veliler işlemlerini 2026 Ağustos ayının sonuna kadar tamamlayabilecek.

Okul değiştirmek isteyen veliler ne yapmalı?

Farklı bir devlet okuluna nakil yaptırmak veya özel okula kayıt yaptırmak isteyen veliler, işlemlerini 2026 Ağustos ayının sonuna kadar tamamlayabilecek.

İlkokul 4. sınıfı tamamlayan öğrencilerin ortaokula geçiş işlemleri de adrese dayalı sistem kapsamında otomatik olarak gerçekleştirilecek.İlkokul 4. sınıfı tamamlayan öğrencilerin ortaokula geçiş işlemleri de adrese dayalı sistem kapsamında otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Adres değişikliğine bağlı nakil işlemleri ise e-Devlet üzerinden ya da ilgili okul müdürlüklerine başvurularak gerçekleştirilebilecek. Böylece veliler, gerekli şartların sağlanması halinde öğrencilerinin okulunu değiştirebilecek.

Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan servis edilmiştir.

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