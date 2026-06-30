Okul kayıtları ne zaman? 2026 MEB ortaokul, ilkokul, anaokulu kayıt tarihleri

Devlet okullarındaki kayıtlar Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki ikamet adresi bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Anaokulu ve ilkokul kayıtları nasıl yapılacak? İlk kez okula başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. Yerleştirmelerde, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adresi esas alınacak ve öğrenciler adreslerine en yakın okullara yönlendirilecek. Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Okul şifresiz sorgulama ekranından ve e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek.

Veliler çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Okul şifresiz sorgulama ekranından ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ortaokul kayıtları da otomatik yapılacak İlkokul 4. sınıfı tamamlayan öğrencilerin ortaokula geçiş işlemleri de adrese dayalı sistem kapsamında otomatik olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ikamet adreslerine göre belirlenen devlet ortaokullarına yerleştirilecek. Bu süreçte de ayrıca kayıt başvurusu yapılmasına ihtiyaç duyulmayacak.

Farklı bir devlet okuluna nakil veya özel okula kayıt yaptırmak isteyen veliler işlemlerini 2026 Ağustos ayının sonuna kadar tamamlayabilecek. Okul değiştirmek isteyen veliler ne yapmalı? Farklı bir devlet okuluna nakil yaptırmak veya özel okula kayıt yaptırmak isteyen veliler, işlemlerini 2026 Ağustos ayının sonuna kadar tamamlayabilecek.