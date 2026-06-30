Okul kayıtları ne zaman? 2026 MEB ortaokul, ilkokul, anaokulu kayıt tarihleri
Yaz tatili sürerken milyonlarca veli, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için okul kayıt sürecine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan adrese dayalı sistem kapsamında anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtlarının temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak. Devlet okullarında kayıt işlemleri büyük ölçüde otomatik yürütülürken, yerleştirme sonuçları e-Devlet ve e-Okul üzerinden erişime açılacak.
Yaz tatilinin devam ettiği bu dönemde milyonlarca veli 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul kayıt takvimini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan adrese dayalı kayıt sistemi kapsamında anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtları temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak. Devlet okullarındaki kayıt işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecek.
2026 okul kayıtları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamasına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıt süreci, 2026 yılı Temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak.
Kayıt işlemleri, Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanı'ndaki yerleşim yeri bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Bu nedenle velilerin devlet okullarına kayıt için ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.
Anaokulu ve ilkokul kayıtları nasıl yapılacak?
İlk kez okula başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. Yerleştirmelerde, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adresi esas alınacak ve öğrenciler adreslerine en yakın okullara yönlendirilecek. Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Okul şifresiz sorgulama ekranından ve e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenebilecek.
Ortaokul kayıtları da otomatik yapılacak
İlkokul 4. sınıfı tamamlayan öğrencilerin ortaokula geçiş işlemleri de adrese dayalı sistem kapsamında otomatik olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ikamet adreslerine göre belirlenen devlet ortaokullarına yerleştirilecek. Bu süreçte de ayrıca kayıt başvurusu yapılmasına ihtiyaç duyulmayacak.
Okul değiştirmek isteyen veliler ne yapmalı?
Farklı bir devlet okuluna nakil yaptırmak veya özel okula kayıt yaptırmak isteyen veliler, işlemlerini 2026 Ağustos ayının sonuna kadar tamamlayabilecek.
Adres değişikliğine bağlı nakil işlemleri ise e-Devlet üzerinden ya da ilgili okul müdürlüklerine başvurularak gerçekleştirilebilecek. Böylece veliler, gerekli şartların sağlanması halinde öğrencilerinin okulunu değiştirebilecek.
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