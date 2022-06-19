ÖSYM 'soru kitapçık numaramı doğru kodladım' kutucuğunu işaretlemeyi unutanlar ne yapacak? YKS soru kitapçığını imzalamayı unuttum!

ÖSYM 'SORU KİTAPÇIK NUMARAMI DOĞRU KODLADIM' KUTUCUĞUNU İŞARETLEMEYİ UNUTANLAR NE YAPACAK?

ÖSYM kılavuzunda sınavı ihlal eden durumlar net bir şekilde belirtiliyor. Sınav salonlarında gözetmen öğretmenler öğrencilere başlangıçta optik form ve soru kitapçığındaki kutucukları doldurmayı unutmamak gerektiğini hatırlatıyor.

Maalesef sınavda sık yapılan hatalardan biri de kitapçık kutucuğunu işaretlememek oluyor. Adayların buna dikkat etmesi ve gerekli yerleri imzalamayı unutmaması hatırlatılıyor. Öğrencinin zorunlu alanları işaretlememesi sınavın geçersiz olmasına neden oluyor.