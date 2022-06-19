ÖSYM 'soru kitapçık numaramı doğru kodladım' kutucuğunu işaretlemeyi unutanlar ne yapacak? YKS soru kitapçığını imzalamayı unuttum!

YKS oturumlarında 'soru kitapçık numaramı doğru kodladım' kutucuğunu işaretlemeyi unutanlar hemen konuya ilişkin bilgileri araştırmaya koyuldu. 3 oturumdan oluşan üniversite sınavı tamamlandı. TYT, AYT ve YDT oturumları sona erdi. Bir çok aday sınavda soru kitapçığının üzerinde yer alan kutucuğu imzalamayı unuttuğunu belirtti. Peki ÖSYM 'soru kitapçık numaramı doğru kodladım' kutucuğunu işaretlemeyi unutanlar ne yapacak?
ÖSYM 'SORU KİTAPÇIK NUMARAMI DOĞRU KODLADIM' KUTUCUĞUNU İŞARETLEMEYİ UNUTANLAR NE YAPACAK?
ÖSYM kılavuzunda sınavı ihlal eden durumlar net bir şekilde belirtiliyor. Sınav salonlarında gözetmen öğretmenler öğrencilere başlangıçta optik form ve soru kitapçığındaki kutucukları doldurmayı unutmamak gerektiğini hatırlatıyor.
Maalesef sınavda sık yapılan hatalardan biri de kitapçık kutucuğunu işaretlememek oluyor. Adayların buna dikkat etmesi ve gerekli yerleri imzalamayı unutmaması hatırlatılıyor. Öğrencinin zorunlu alanları işaretlememesi sınavın geçersiz olmasına neden oluyor.
SORU KİTAPÇIK KUTUCUĞUNU İŞARETLEMEYİ UNUTTUM
Adayların sınavda dikkat etmesi gerekenler ÖSYM YKS kılavuzunda açıkça yazıldı. Kural ihlali yapan öğrencilerin sınavlarının geçersiz olduğu biliniyor. Sınav esnasında bilgileri cevap kâğıdı ve soru kitapçığına doğru kodladığınıza emin olunması isteniyor. Cevap kâğıdı ile kitapçığın bilgilerinin eşleşip eşleşmediğini kontrol etmek gerekiyor.
Kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, ad soyad, salon numarası ile sıra numarası bilgilerini doldurmayı unutmayın. Soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki alanına yazıp kodlamanız gerekiyor.