AYT zor muydu, kolay mıydı? YKS AYT sınavı soruları nasıldı? YKS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! Edebiyat, Matematik, Tarih, Din, Coğrafya...
YKS AYT 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! Üniversite sınavına katılan milyonlarca öğrenci Twitter üzerinden diğer adayların AYT yorumlarını merak ediyor. Bu yıl 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu. Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Peki AYT zor muydu, kolay mıydı? YKS AYT sınavı soruları nasıldı? Edebiyat, Matematik, Tarih, Din, Coğrafya...
AYT zor muydu, kolay mıydı? YKS AYT sınavı soruları nasıldı? soruları Alan Yeterlilik Testlerini çözen YKS adayları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İstediği üniversite ve bölüme yerleşebilmek için TYT ve AYT sınavlarına katılan adaylar şimdilerde sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak. Soru ve cevapların da bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor. Sınava katılan diğer rakiplerinin yorumlarını merak eden adaylar sosyal medya üzerinden AYT ve diğer oturumların düşüncelerini sorguluyor. Edebiyat, Matematik, Tarih, Din, Coğrafya soruları nasıldı? İşte yanıtları...
AYT ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
AYT, 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başladı. Toplam 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. . Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yanıtladı.