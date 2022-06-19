AYT zor muydu, kolay mıydı? YKS AYT sınavı soruları nasıldı? YKS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! Edebiyat, Matematik, Tarih, Din, Coğrafya...

AYT zor muydu, kolay mıydı? YKS AYT sınavı soruları nasıldı? soruları Alan Yeterlilik Testlerini çözen YKS adayları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İstediği üniversite ve bölüme yerleşebilmek için TYT ve AYT sınavlarına katılan adaylar şimdilerde sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak. Soru ve cevapların da bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor. Sınava katılan diğer rakiplerinin yorumlarını merak eden adaylar sosyal medya üzerinden AYT ve diğer oturumların düşüncelerini sorguluyor. Edebiyat, Matematik, Tarih, Din, Coğrafya soruları nasıldı? İşte yanıtları...