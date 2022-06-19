Türkçe öğretmenliği taban puanları 2022 devlet üniversiteleri! Türkçe öğretmenliğini kazanmak için YKS'den kaç net yapmak gerekir?

YKS sınavı bu yıl 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlendi. 1. oturum olan TYT 18 Haziran günü, 2, oturum AYT ve 3. oturum YDT ise 19 Haziran günü uygulandı. Aylardır sınaba hazırlanan adaylar 2 gün boyunca sınavlarda ter döktü. Gözler şimdi bölümlerin taban puanlarında! Öğretmenlik okumak isteyenler devlet üniversitelerinin türkçe öğretmenliği taban puanlarını merak ediyor. Peki Türkçe öğretmenliğini kazanmak için YKS'den kaç net yapmak gerekir? İşte Türkçe öğretmenliği taban puanları 2022 devlet üniversiteleri...
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2022 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ!
2022 TYT–AYT Türkçe Öğretmenliği için kaç net yapmak gerekir? 2022 yılı için Türkçe öğretmenliği taban puanları henüz yayımlanmadı, ÖSYM açıkladığında haberimizde yer alacak. Geçmiş yıllarda belirlenen taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KAZANMAK İÇİN YKS'DEN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?
Türkçe Öğretmenliği bölümünde en yüksek taban puanda kalan devlet üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi olmuştur. Bu bölümü kazanan en son sıradaki kişi 73,75 TYT neti ve 54,25 AYT neti yapmıştır.
İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için : TYT'de 58,75 net ve AYT'de 59 net yapmak gerekir.
Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için : TYT'de 51,5 net ve AYT'de 59,5 net yapmak gerekir.
Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için : TYT'de 54 net ve AYT'de 55,5 net yapmak gerekir.
İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için : TYT'de 43,5 net ve AYT'de 55,5 net yapmak gerekir.
Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için : TYT'de 48,25 net ve AYT'de 49,5 net yapmak gerekir.
Hakkari Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için : TYT'de 42,25 net ve AYT'de 52,5 net yapmak gerekir.
Türkçe Öğretmenliği bölümünde en düşük taban puanda kalan devlet üniversitesi, Hakkari Üniversitesi olmuştur. Bu üniversiteyi kazanan son sıradaki kişi TYT'de 42,25 net ve AYT'de 52,5 net yapmıştır.