Türkçe öğretmenliği taban puanları 2022 devlet üniversiteleri! Türkçe öğretmenliğini kazanmak için YKS'den kaç net yapmak gerekir?

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KAZANMAK İÇİN YKS'DEN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?

Türkçe Öğretmenliği bölümünde en yüksek taban puanda kalan devlet üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi olmuştur. Bu bölümü kazanan en son sıradaki kişi 73,75 TYT neti ve 54,25 AYT neti yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için : TYT'de 58,75 net ve AYT'de 59 net yapmak gerekir.

Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için : TYT'de 51,5 net ve AYT'de 59,5 net yapmak gerekir.

Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için : TYT'de 54 net ve AYT'de 55,5 net yapmak gerekir.

İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için : TYT'de 43,5 net ve AYT'de 55,5 net yapmak gerekir.

Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için : TYT'de 48,25 net ve AYT'de 49,5 net yapmak gerekir.

Hakkari Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için : TYT'de 42,25 net ve AYT'de 52,5 net yapmak gerekir.

Türkçe Öğretmenliği bölümünde en düşük taban puanda kalan devlet üniversitesi, Hakkari Üniversitesi olmuştur. Bu üniversiteyi kazanan son sıradaki kişi TYT'de 42,25 net ve AYT'de 52,5 net yapmıştır.