YÖK’ten 2026 tercihleri için 16 yeni bölüm: Hangi lisans ve ön lisans programları açılıyor?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, aralarında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar, 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak.

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YAPAY ZEKA ODAKLI YENİ LİSANS PROGRAMLARI HANGİLERİ?

Açılacak programlar arasında "tarih ve yapay zeka", "felsefe ve yapay zeka" ile "işletme ve yapay zeka" bulunuyor. Programlar ile yapay zekanın mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmayıp sosyal bilimlerle de buluşması hedefleniyor. "Finansal teknoloji", "biyoteknoloji ve genetik", "paramedik" ve "balıkçılık teknolojisi" lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alacak.