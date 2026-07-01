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YÖK’ten 2026 tercihleri için 16 yeni bölüm: Hangi lisans ve ön lisans programları açılıyor?

2026 YKS tercih kılavuzunda bu yıl ilk kez yer alacak 16 yeni bölüm belli oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans programını öğrencilerle buluşturacak. Yapay zekadan finansal teknolojilere, biyoteknolojiden dijital oyun teknolojilerine kadar birçok yeni alan üniversite adaylarının tercihine açılacak.

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YÖK’ten 2026 tercihleri için 16 yeni bölüm: Hangi lisans ve ön lisans programları açılıyor?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, aralarında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar, 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

YAPAY ZEKA ODAKLI YENİ LİSANS PROGRAMLARI HANGİLERİ?

Açılacak programlar arasında "tarih ve yapay zeka", "felsefe ve yapay zeka" ile "işletme ve yapay zeka" bulunuyor. Programlar ile yapay zekanın mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmayıp sosyal bilimlerle de buluşması hedefleniyor. "Finansal teknoloji", "biyoteknoloji ve genetik", "paramedik" ve "balıkçılık teknolojisi" lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alacak.

Program AdıAna Odak ve Eğitim TürüKesim / Sektör
Tarih ve Yapay ZekaDijital Beşeri Bilimler ve Veri AnaliziSosyal Bilimler & Teknoloji
Felsefe ve Yapay ZekaYapay Zeka Etiği, Algoritma Mantığı ve Zihin FelsefesiSosyal Bilimler & Teknoloji
İşletme ve Yapay ZekaVeriye Dayalı Karar Alma ve Akıllı Yönetim SistemleriYönetim & Dijital Dönüşüm
Finansal TeknolojiFinTech, Blokzincir ve Dijital BankacılıkFinans & Teknoloji
Biyoteknoloji ve GenetikSağlık, Tarım ve AR-GE TeknolojileriYaşam Bilimleri
ParamedikAcil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık Lisans)Sağlık Hizmetleri
Balıkçılık TeknolojisiSu Ürünleri Mühendisliği ve Sürdürülebilir DenizcilikDenizcilik & Doğal Kaynaklar

2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alacak yeni bölümler arasında yapay zeka odaklı programlar dikkat çekiyor. (Fotoğraf: AA)2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alacak yeni bölümler arasında yapay zeka odaklı programlar dikkat çekiyor. (Fotoğraf: AA)

ÖN LİSANSTA İLK KEZ AÇILACAK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Ön lisans düzeyinde ise "yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama", "yapay zeka destekli tasarım ve animasyon", "dijital oyun teknolojileri", "mobil güvenlik teknolojileri", "ilaç üretim teknolojisi", "patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği", "hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği", "laboratuvar hayvanları", "balıkçılık teknolojisi" programları ilk kez tercih kılavuzuna girecek.

Program AdıOdaklandığı Temel Alan
Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve KodlamaBilişim ve Yazılım Teknolojileri
Yapay Zeka Destekli Tasarım ve AnimasyonDijital Tasarım ve Görsel Sanatlar
Dijital Oyun TeknolojileriOyun Geliştirme ve Yazılım
Mobil Güvenlik TeknolojileriSiber Güvenlik ve Mobil Sistemler
İlaç Üretim TeknolojisiSağlık, Kimya ve İlaç Sanayii
Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler TeknikerliğiSavunma Sanayii, Kimya ve Enerji
Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliğiTarım-Hayvancılık ve Yönetim
Laboratuvar HayvanlarıSağlık, Deney ve Araştırma Laboratuvarları
Balıkçılık TeknolojisiDenizcilik ve Su Ürünleri

Yapay zeka, finansal teknolojiler ve biyoteknoloji alanlarında yeni üniversite programları açılıyor. (Fotoğraf: AA)Yapay zeka, finansal teknolojiler ve biyoteknoloji alanlarında yeni üniversite programları açılıyor. (Fotoğraf: AA)

"DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ AYNI KARARLILIKLA DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni programların belirlenmesinde bugünün ve geleceğin iş gücü ihtiyacının dikkate alındığını belirtti. Program planlamalarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yapıldığını kaydeden Özvar, şu ifadeleri kaydetti:

Türkiye'nin istihdam planlaması, iş gücüne duyulan ihtiyaç, gelecekte öne çıkacak alanlar ve ülkemizin beşeri sermayesinin doğru şekilde yönlendirilmesi gibi çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarımızda düzenlemelere gittik. Başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere yeni programlar açarak yeni kontenjanlar oluşturduk.

ʺTarih ve Yapay Zekaʺ, ʺFelsefe ve Yapay Zekaʺ ile ʺİşletme ve Yapay Zekaʺ bu yıl ilk kez öğrenci alacak. (Fotoğraf: AA)ʺTarih ve Yapay Zekaʺ, ʺFelsefe ve Yapay Zekaʺ ile ʺİşletme ve Yapay Zekaʺ bu yıl ilk kez öğrenci alacak. (Fotoğraf: AA)

ÇAĞIN GERİSİNDE KALAN PROGRAMLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Yükseköğretimde dönüşüm sürecinin kararlılıkla devam edeceğini, çağın gerisinde kalan programların gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, şu değerlendirmede bulundu:

Günümüzün şartlarıyla artık uyumu kalmamış, mezunlarına imkan vermeyen ne istihdamla ne de akademik üretkenlikle bağı kalan programlarda ısrar edilmesini doğru bulmuyoruz. Dönüşüm sürecini aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, programların istihdam ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini açıkladı. (Fotoğraf: AA)YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, programların istihdam ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini açıkladı. (Fotoğraf: AA)

YENİ PROGRAMLAR SEKTÖR İHTİYAÇLARINA GÖRE PLANLANDI

Yeni program planlamalarının sektörlerin beklentileri ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yapıldığını belirten Özvar, şunları kaydetti:

Bugünün dünyasında dönüşüm her alanda hızlanıyor. Geleceğin becerilerini öngörmek, sektörlerin beklentilerini ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, ülkemizin kalkınma önceliklerini dikkate almak büyük önem taşıyor. Üniversitelerimizden beklentimiz, yeni program ve kontenjan taleplerini bu vizyonla hazırlamalarıdır. Bu yaklaşım hem ülke kaynaklarının etkin kullanılması hem de mezunlarımızın istihdam edilebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır.

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