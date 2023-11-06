ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI 2024 | KPSS (DHBT-ÖABT), YKS (TYT-AYT-YDT), ALES, MSÜ, DGS, YÖKDİL, İSG sınavı ne zaman?

Son dakika... 2024 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi yayımlandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan son dakika açıklama geldi. Peki; KPSS (DHBT-ÖABT), YKS (TYT-AYT-YDT), ALES, MSÜ, YÖKDİL , İSG sınavı ne zaman?

ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin son dakika yapılan açıklamada "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi"ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.'' denildi.

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