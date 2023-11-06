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ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI 2024 | KPSS (DHBT-ÖABT), YKS (TYT-AYT-YDT), ALES, MSÜ, DGS, YÖKDİL, İSG sınavı ne zaman?

2024 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. Takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 14:34 Güncelleme 06 Kasım 2023, 15:12
ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI 2024 | KPSS DHBT-ÖABT, YKS TYT-AYT-YDT, ALES, MSÜ, DGS, YÖKDİL, İSG sınavı ne zaman?

Son dakika... 2024 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi yayımlandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan son dakika açıklama geldi. Peki; KPSS (DHBT-ÖABT), YKS (TYT-AYT-YDT), ALES, MSÜ, YÖKDİL, İSG sınavı ne zaman?

ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin son dakika yapılan açıklamada "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi"ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.'' denildi.

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YKS NE ZAMAN 2024?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını açıkladı.

2024 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

DGS 2024 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS-2024) 30 Haziran'da uygulanacak. Sınava başvurular 10-20 Mayıs 2024 tarihlerinde alınacak.

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