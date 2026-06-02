TÜİK 2025 eğitim istatistikleri: Ortalama eğitim süresi kaç yıl oldu? İşte en başarılı iller listesi
TÜİK 2025 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri sonuçlarını yayımladı. Türkiye genelinde okuryazarlık ve üniversite mezuniyeti oranlarında rekor artış yaşanırken ortalama eğitim süresi en yüksek iller listesinde Ankara zirveye yerleşti. Şırnak ise son 10 yılın rekorunu kırdı. İşte genç nüfusta kadınların erkekleri geride bıraktığı TÜİK 2025 eğitim raporunun madde madde tüm detayları.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri, 25-34 yaş grubundaki yükseköğretim mezunu oranının yüzde 45,6'ya yükseldiğini gösterdi.
- 2008 yılında yüzde 13,5 olan 25-34 yaş grubundaki yükseköğretim mezunu oranı, 2025'te yüzde 45,6'ya çıktı.
- OECD'nin 2024 verilerine göre Türkiye'nin 25-34 yaş grubundaki yükseköğretim mezunu oranı yüzde 44,9 ile OECD ortalamasına yaklaştı.
- 25 yaş ve üzerindeki nüfusta yükseköğretim mezunlarının oranı 2008'de yüzde 9,8 iken 2025'te yüzde 26,1'e yükseldi.
- Türkiye'de okuryazarlık oranı 2008'de yüzde 91,8'den 2025'te yüzde 97,9'a çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Ulusal Eğitim İstatistikleri, eğitim seviyesindeki yükselişin sürdüğünü ortaya koydu. Verilere göre 25-34 yaş grubundaki nüfusta yükseköğretim mezunu oranı yüzde 45,6'ya çıktı.
Son yıllarda özellikle genç nüfusta üniversite mezuniyet oranlarının belirgin şekilde arttığı görülürken, Türkiye'nin bu alandaki performansının OECD ortalamasına da yaklaştığı dikkat çekti.
GENÇ NÜFUSTA ÜNİVERSİTE MEZUNU ORANI ÜÇ KATINDAN FAZLA ARTTI
2008 yılında 25-34 yaş grubunda yükseköğretim mezunu oranı yüzde 13,5 seviyesindeydi. Aradan geçen 17 yılda bu oran yüzde 45,6'ya yükseldi.
Kadınlarda yükseköğretim mezun oranı aynı dönemde yüzde 12,5'ten yüzde 50,3'e çıktı. Erkeklerde ise oran yüzde 14,6'dan yüzde 41'e yükseldi.
Veriler, genç kadınların yükseköğretime katılımında son yıllarda önemli bir ivme yakalandığını gösterdi.
TÜRKİYE OECD ORTALAMASINA YAKLAŞTI
OECD'nin 2024 yılı verilerine göre 25-34 yaş grubunda yükseköğretim mezunlarının oranı ortalama yüzde 48,7 olarak hesaplandı. Türkiye'de ise bu oran yüzde 44,9 seviyesinde gerçekleşti.
OECD ülkeleri arasında en yüksek yükseköğretim mezuniyet oranı yüzde 70,6 ile Güney Kore'de kaydedildi. Listenin son sırasında ise yüzde 29,1 ile Meksika yer aldı.
25 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSTA EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİ
TÜİK verilerine göre 25 yaş ve üzerindeki nüfusta ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı da son yıllarda önemli ölçüde arttı.
|Yıl
|Yükseköğretim Mezunu Oranı
|2008
|%9,8
|2025
|%26,1
Aynı yaş grubunda ortaöğretim ve üzeri eğitim düzeyini tamamlayanların oranı ise yüzde 26,5'ten yüzde 50,5'e yükseldi.
ÜNİVERSİTE MEZUNLARI GENÇ YAŞ GRUPLARINDA YOĞUNLAŞIYOR
Araştırma sonuçları, yükseköğretim mezunlarının daha çok genç yaş gruplarında toplandığını ortaya koydu.
Yaş ilerledikçe yükseköğretim mezuniyet oranlarının düştüğü görülürken, 2025 yılı itibarıyla genç yaş gruplarında kadın mezun sayısının erkeklerin önüne geçtiği belirlendi.
ORTALAMA EĞİTİM SÜRESİ 9,6 YILA ÇIKTI
Türkiye'de 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2025 yılında 9,6 yıl olarak hesaplandı.
Kadınlarda ortalama eğitim süresi 8,9 yıl olurken, erkeklerde bu süre 10,3 yıl seviyesinde gerçekleşti.
EĞİTİM SÜRESİNDE ANKARA ZİRVEDE YER ALDI
Ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il Ankara oldu.
Ankara'yı şu iller takip etti:
- İstanbul
- Eskişehir
- Kocaeli
- Yalova
En düşük ortalama eğitim süresine sahip iller ise şöyle sıralandı:
- Ağrı
- Şanlıurfa
- Muş
- Kastamonu
- Van
SON 10 YILDA EN BÜYÜK ARTIŞ ŞIRNAK'TA GÖRÜLDÜ
2016-2025 döneminde ortalama eğitim süresindeki artış oranı incelendiğinde Şırnak ilk sırada yer aldı.
Eğitim süresinin en fazla arttığı ilk beş il:
- Şırnak (%48,5)
- Hakkari (%40,4)
- Muş (%35,7)
- Şanlıurfa (%35,5)
- Van (%33,1)
Artışın en düşük olduğu iller ise:
- Ankara (%13,2)
- Eskişehir (%14,5)
- Tekirdağ (%14,6)
- İzmir (%14,8)
- İstanbul (%15,1)
OKURYAZARLIK ORANI YÜZDE 97,9'A YÜKSELDİ
Türkiye'de okuma yazma bilen nüfus oranı da yükselişini sürdürdü.
2008 yılında yüzde 91,8 olan okuryazarlık oranı, 2025 yılında yüzde 97,9'a ulaştı.
Kadınlarda okuryazarlık oranı yüzde 86,9'dan yüzde 96,4'e yükselirken, erkeklerde oran yüzde 99,3 seviyesine çıktı.
ANNE VE BABANIN EĞİTİM DÜZEYİ BELİRLEYİCİ OLUYOR
Araştırma, ebeveynlerin eğitim seviyesinin çocukların eğitim hayatı üzerindeki etkisini de ortaya koydu.
Annesi yükseköğretim mezunu olan bireylerin yüzde 84,2'sinin üniversite eğitimini tamamladığı belirlendi. Babası yükseköğretim mezunu olanlarda ise bu oran yüzde 80,4 olarak hesaplandı.
Annesi veya babası ortaöğretim altı eğitim düzeyine sahip bireylerde yükseköğretim mezuniyet oranlarının daha düşük seviyelerde kaldığı görüldü.
Veriler, eğitim düzeyinin kuşaklar arasında aktarılmaya devam ettiğini ve ailelerin eğitim geçmişinin bireylerin akademik yolculuğunda önemli rol oynadığını ortaya koydu.