TÜİK 2025 eğitim istatistikleri: Ortalama eğitim süresi kaç yıl oldu? İşte en başarılı iller listesi

OECD'nin 2024 verilerine göre Türkiye'nin 25-34 yaş grubundaki yükseköğretim mezunu oranı yüzde 44,9 ile OECD ortalamasına yaklaştı.

Son yıllarda özellikle genç nüfusta üniversite mezuniyet oranlarının belirgin şekilde arttığı görülürken, Türkiye'nin bu alandaki performansının OECD ortalamasına da yaklaştığı dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre genç nüfusta yükseköğretim mezunu oranı yüzde 45,6'ya ulaştı.

Üniversite mezuniyet oranı son 17 yılda üç kattan fazla artış gösterdi.

TÜRKİYE OECD ORTALAMASINA YAKLAŞTI

OECD'nin 2024 yılı verilerine göre 25-34 yaş grubunda yükseköğretim mezunlarının oranı ortalama yüzde 48,7 olarak hesaplandı. Türkiye'de ise bu oran yüzde 44,9 seviyesinde gerçekleşti.

OECD ülkeleri arasında en yüksek yükseköğretim mezuniyet oranı yüzde 70,6 ile Güney Kore'de kaydedildi. Listenin son sırasında ise yüzde 29,1 ile Meksika yer aldı.