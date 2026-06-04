2026-YDUS sonuçları açıklandı: ÖSYM sınav sonuçlarını erişime açtı
ÖSYM, 2 Mayıs’ta gerçekleştirilen 2026-YDUS sonuçlarını adayların erişimine açtı. Sınav sonuçlarıyla birlikte cevap kağıtlarını da sisteme yükleyen kurum, adaylara 10 günlük inceleme süresi tanıdı. İşte YDUS sonuç sorgulama ekranı ve kontenjan tablosuna dair son detaylar.
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- ÖSYM, 2 Mayıs 2026'da yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçlarını 4 Haziran 2026'dan itibaren açıkladı.
- Adaylar sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebiliyor.
- ÖSYM, adayların cevap kağıtları ve aday cevaplarını ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle görüntülemeye açtı.
- Adaylar optik okuyucular tarafından okunan işaretlemelerini ve soruların doğru cevaplarını belirtilen süre içinde kontrol edebilecek.
- YDUS 2026 kontenjan tablosuna ilişkin bilgiler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden takip ediliyor.
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için beklenen sonuç duyurusu geldi. ÖSYM, 2 Mayıs 2026'da uygulanan 2026-YDUS değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Adaylar sonuçlarını 4 Haziran 2026'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebiliyor.
YDUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, 2026-YDUS sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Sonuç ekranına giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sınav sonuç bilgilerini görüntüleyebiliyor.
CEVAP KAĞITLARI DA ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM, sonuçların yanı sıra adayların cevap kağıtlarını ve aday cevaplarını da erişime açtı.
Adaylar, sınavda yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.
YDUS 2026 CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN
BU EKRAN 10 GÜN AÇIK KALACAK
Cevap kağıtları ve aday cevapları, 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren 10 gün süreyle erişimde olacak.
Bu nedenle adayların, cevap kağıdı görüntülerini ve işaretlemelerini belirtilen süre içinde kontrol etmesi gerekiyor.
YDUS KONTENJAN TABLOSU GÜNDEMDE
Sonuçların açıklanmasının ardından adayların en çok merak ettiği başlıklardan biri de 2026 YDUS kontenjanları oldu.
YDUS 2026 kontenjan tablosuna ilişkin yönlendirme, ÖSYM'nin ilgili duyuru ve tercih süreci ekranları üzerinden takip ediliyor. Adayların güncel tablo ve resmi açıklamalar için ÖSYM'nin internet sitesini kontrol etmesi gerekiyor.