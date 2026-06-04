2026-YDUS sonuçları açıklandı: ÖSYM sınav sonuçlarını erişime açtı

Adaylar optik okuyucular tarafından okunan işaretlemelerini ve soruların doğru cevaplarını belirtilen süre içinde kontrol edebilecek.

Adaylar sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebiliyor.

ÖSYM, 2 Mayıs 2026'da yapılan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçlarını 4 Haziran 2026'dan itibaren açıkladı.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için beklenen sonuç duyurusu geldi. ÖSYM, 2 Mayıs 2026'da uygulanan 2026-YDUS değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Adaylar sonuçlarını 4 Haziran 2026'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebiliyor.

2026 YDUS sonuçları, 4 Haziran itibarıyla ÖSYM ekranından erişime açıldı. (Haberde yer alan görseller AA ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)

YDUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, 2026-YDUS sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Sonuç ekranına giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sınav sonuç bilgilerini görüntüleyebiliyor.

YDUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM sisteminden sorgulayabiliyor.

CEVAP KAĞITLARI DA ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, sonuçların yanı sıra adayların cevap kağıtlarını ve aday cevaplarını da erişime açtı.

Adaylar, sınavda yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.

YDUS 2026 CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

BU EKRAN 10 GÜN AÇIK KALACAK

Cevap kağıtları ve aday cevapları, 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren 10 gün süreyle erişimde olacak.

Bu nedenle adayların, cevap kağıdı görüntülerini ve işaretlemelerini belirtilen süre içinde kontrol etmesi gerekiyor.

YDUS KONTENJAN TABLOSU GÜNDEMDE

Sonuçların açıklanmasının ardından adayların en çok merak ettiği başlıklardan biri de 2026 YDUS kontenjanları oldu.

YDUS 2026 kontenjan tablosuna ilişkin yönlendirme, ÖSYM'nin ilgili duyuru ve tercih süreci ekranları üzerinden takip ediliyor. Adayların güncel tablo ve resmi açıklamalar için ÖSYM'nin internet sitesini kontrol etmesi gerekiyor.

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