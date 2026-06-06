ÖSYM e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınav sonuçlarını açıkladı: Sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı

ÖSYM, dijital sınav konseptinin getirdiği hız avantajıyla, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü tamamlanan oturumun optik değerlendirmelerini aynı gün sonuçlandırarak sistemi adayların erişimine açtı. Kurum tarafından yayımlanan resmi duyuruda, puanların sisteme yüklendiği ve sorgulama ekranının aktif edildiği belirtildi.

SONUÇLAR BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YÖKDİL 2026/3 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "6 Haziran 2026 tarihinde uygulanan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Haziran 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi.

e-YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınava giren adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç paylaşım platformu olan internet sitesi üzerinden puan kartlarına ulaşabilecekler. Adayların sisteme giriş yapabilmesi için T.C. kimlik numaralarını ve şahsa özel ÖSYM aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor. Detaylı kılavuz ve kurumsal diğer duyurular için kurumun ana web adresi ziyaret edilebiliyor.

ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın. Açılan sayfada yer alan güncel e-YÖKDİL Sonuçları sınav başlığına tıklayın (Örn: Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL) Sonuçları). İlgili alana T.C. Kimlik Numaranızı girin. ÖSYM Aday Şifrenizi yazın ve "Sorgula" butonuna basarak sonuç belgenizi ekranda görüntüleyin.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Eğitim