7 Haziran AUZEF final sınavı saat kaçta? Puan hesaplama nasıl yapılacak?

Adaylara her ders için 30 dakikalık sınav süresi tanınıyor.

AUZEF SINAVLARINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

AUZEF'in çoktan seçmeli sınavlarında adaylara genellikle 20 soru yöneltiliyor.

Her ders için 30 dakikalık süre verilirken, sınav uygulamaları derslerin niteliğine göre farklılık gösterebiliyor.

GÖZLER BÜTÜNLEME SINAVLARINDA

Final sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için sıradaki süreç bütünleme sınavları olacak.

2026 AUZEF bütünleme sınavlarının 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Final sınavlarında başarısız olan veya notunu yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavlarına katılabilecek.

AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA PUAN HESABI NASIL YAPILIYOR?

Açıköğretim programlarında yanlış cevaplar puan hesaplamasına etki ediyor. Dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor ve net sayısı üzerinden puan hesaplanıyor.

Hesaplama formülü ise şu şekilde uygulanıyor:

Net Sayısı = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)

Sınav Puanı = Net Sayısı x 5

20 soruluk bir sınavda her doğru cevap 5 puan değerinde kabul ediliyor.

15 DOĞRU YAPAN ÖĞRENCİ KAÇ PUAN ALIYOR?

Örnek olarak bir öğrencinin;

15 doğru

3 yanlış

2 boş

cevap verdiği durumda hesaplama şu şekilde yapılıyor:

SONUÇ HESAPLAMA

Net Sayısı 15 - 0,75 = 14,25

Sınav Puanı 14,25 x 5 = 71,25

Bu durumda öğrencinin ders puanı 71,25 olarak hesaplanıyor.