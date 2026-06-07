7 Haziran AUZEF final sınavı saat kaçta? Puan hesaplama nasıl yapılacak?
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavlarında bugün (7 Haziran Pazar) son oturum maratonu yaşanıyor. Öğrencilerin AKSİS kullanıcı adı ve şifresiyle sınav giriş belgesini yanlarında bulundurması zorunlu tutulurken kalma endişesi taşıyanlar için AUZEF büt sınavları 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde uygulanacak.
Hızlı Özet Göster
- AUZEF final sınavlarının son oturumu bugün gerçekleştirilecek.
- Öğrenciler sınav giriş belgelerine çevrim içi olarak erişebiliyor.
- Sınav saatleri sabah 09.30 ve öğleden sonra 14.00 olarak belirlendi.
- Sınavlarda genellikle 20 soru soruluyor ve her ders için 30 dakika süre veriliyor.
- Final sınavlarının ardından 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde bütünleme sınavları yapılacak.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için final sınavlarında son güne girildi. Final sürecinin ilk oturumu 6 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilirken, binlerce öğrenci bugün yapılacak son oturum öncesinde sınav saatlerini ve giriş belgelerini araştırıyor.
Sınava katılacak adayların, sınav merkezi ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Belgelerde okul, bina, salon ve oturum detayları yer alıyor.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AUZEF öğrencileri sınav giriş belgelerine çevrim içi olarak ulaşabiliyor.
Adaylar, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle AUZEF sınav sistemi üzerinden giriş yaparak belgelerini görüntüleyebiliyor. Sınav bilgilerine ayrıca AUZEF mobil uygulaması üzerinden de erişilebiliyor.
Yetkililer, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için adayların belge üzerindeki sınav merkezi ve salon bilgilerini önceden kontrol etmelerini öneriyor.
AUZEF FİNAL SINAVLARINDA SON OTURUM BUGÜN
AUZEF 2026 Bahar Dönemi final sınavlarının ilk oturumu dün gerçekleştirildi. Bugün yapılacak oturumla birlikte final sınav maratonu tamamlanmış olacak.
Sınav merkezlerine gidecek öğrencilerin kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
AUZEF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından uygulanan sınavlarda temel oturum saatleri şu şekilde:
Sabah oturumu: 09.30
Öğleden sonra oturumu: 14.00
Adayların sınav saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.
AUZEF SINAVLARINDA KAÇ SORU SORULUYOR?
AUZEF'in çoktan seçmeli sınavlarında adaylara genellikle 20 soru yöneltiliyor.
Her ders için 30 dakikalık süre verilirken, sınav uygulamaları derslerin niteliğine göre farklılık gösterebiliyor.
GÖZLER BÜTÜNLEME SINAVLARINDA
Final sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler için sıradaki süreç bütünleme sınavları olacak.
2026 AUZEF bütünleme sınavlarının 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Final sınavlarında başarısız olan veya notunu yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavlarına katılabilecek.
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA PUAN HESABI NASIL YAPILIYOR?
Açıköğretim programlarında yanlış cevaplar puan hesaplamasına etki ediyor. Dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor ve net sayısı üzerinden puan hesaplanıyor.
Hesaplama formülü ise şu şekilde uygulanıyor:
Net Sayısı = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)
Sınav Puanı = Net Sayısı x 5
20 soruluk bir sınavda her doğru cevap 5 puan değerinde kabul ediliyor.
15 DOĞRU YAPAN ÖĞRENCİ KAÇ PUAN ALIYOR?
Örnek olarak bir öğrencinin;
- 15 doğru
- 3 yanlış
- 2 boş
cevap verdiği durumda hesaplama şu şekilde yapılıyor:
SONUÇ HESAPLAMA
Net Sayısı 15 - 0,75 = 14,25
Sınav Puanı 14,25 x 5 = 71,25
Bu durumda öğrencinin ders puanı 71,25 olarak hesaplanıyor.
UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YANLIŞLAR ETKİLİ Mİ?
Uzaktan öğretim programlarında ise sistem farklı işliyor. Bu programlarda yanlış cevaplar puan hesabına dahil edilmiyor.
Öğrencinin aldığı puan yalnızca doğru cevap sayısına göre belirleniyor.
Hesaplama formülü:
Ders Puanı = Doğru Sayısı x 5
UZAKTAN ÖĞRETİMDE 15 DOĞRU KAÇ PUAN GETİRİYOR?
20 soruluk bir sınavda;
- 15 doğru
- 3 yanlış
- 2 boş
cevabı bulunan bir öğrencinin puanı şu şekilde hesaplanıyor:
Ders Puanı = 15 x 5
Sonuç = 75 puan
Bu sistemde yanlış cevaplar puandan düşülmediği için öğrencinin puanı 75 oluyor.
BAĞIL DEĞERLENDİRME İÇİN EN AZ KAÇ PUAN GEREKLİ?
Uzaktan öğretim programlarında öğrencilerin bağıl değerlendirmeye katılabilmeleri için bitirme veya bütünleme sınavlarından en az 40 puan almaları gerekiyor.
40 puanın altında kalan öğrenciler bağıl değerlendirme sistemine dahil edilmiyor. Bu nedenle özellikle final ve bütünleme sınavlarında alınan puanlar başarı notu açısından büyük önem taşıyor.