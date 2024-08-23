ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi aday şifresi nasıl alınır, nereden değiştirilir? ÖSYM AİS E-DEVLET GİRİŞİ

KPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ÖSYM AİS şifresi alma süreci önem kazanmış olacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlara katılmak isteyen bireyler başvuru süreçlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yönetiyor. Sınavla ilgili tüm bilgilere ulaşılabilmesi için bu sistem ÖSYM aday şifresi gerektiriyor. Peki, ÖSYM şifresi nasıl alınır? ÖSYM AİS e-Devlet giriş ve şifre yenileme bilgileri...
ÖSYM AİS Aday Giriş Şifresi Alma Yolları
ÖSYM sistemine daha önce kayıt olmadıysanız AİS aday şifrenizi Başvuru Merkezleri aracılığıyla alabilirsiniz. ÖSYM AİS'e e-Devlet şifresi ile kayıt yaptıran kişiler, başvuru merkezine gitmeden Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri gerçekleştirebilirler.
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ÖSYM Şifre Güncelleme ve Sıfırlama
ÖSYM AİS şifrenizi güncellemek veya yeni bir şifre belirlemek için öncelikle ÖSYM aday işlemleri web sayfasından TC kimlik numaranızı ve güvenlik kodunuzu girerek başlayabilirsiniz. Şifre oluşturma işlemi sırasında belirtilen güvenlik sorusu ve cevabı girilmelidir. Bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra yeni şifreniz aktif hale gelecektir.