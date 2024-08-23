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ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi aday şifresi nasıl alınır, nereden değiştirilir? ÖSYM AİS E-DEVLET GİRİŞİ

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi özellikle KPSS 2024 sonuçları akabinde yoğun bir şekilde kullanılacak. Adaylar bu platform üzerinden ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine uygun olarak çeşitli işlemler gerçekleştirebiliyor. Bu işlemler sınav başvurusundan sonuçları görüntülemeye, tercih işlemlerinden giriş belgesi ve cevap anahtarı almaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Adayların bu işlemleri gerçekleştirebilmeleri için öncelikle ÖSYM AİS şifresine sahip olmaları gerekiyor. Peki ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi aday şifresi nasıl alınır, nereden değiştirilir? ÖSYM şifre alma ve e-Devlet giriş ekranı!

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 09:43 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 09:54
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi aday şifresi nasıl alınır, nereden değiştirilir? ÖSYM AİS E-DEVLET GİRİŞİ

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KPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ÖSYM AİS şifresi alma süreci önem kazanmış olacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlara katılmak isteyen bireyler başvuru süreçlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yönetiyor. Sınavla ilgili tüm bilgilere ulaşılabilmesi için bu sistem ÖSYM aday şifresi gerektiriyor. Peki, ÖSYM şifresi nasıl alınır? ÖSYM AİS e-Devlet giriş ve şifre yenileme bilgileri...

ÖSYM AİS Aday Giriş Şifresi Alma Yolları

ÖSYM sistemine daha önce kayıt olmadıysanız AİS aday şifrenizi Başvuru Merkezleri aracılığıyla alabilirsiniz. ÖSYM AİS'e e-Devlet şifresi ile kayıt yaptıran kişiler, başvuru merkezine gitmeden Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri gerçekleştirebilirler.

ÖSYM E-DEVLET AİS EKRANINA GİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM Şifre Güncelleme ve Sıfırlama

ÖSYM AİS şifrenizi güncellemek veya yeni bir şifre belirlemek için öncelikle ÖSYM aday işlemleri web sayfasından TC kimlik numaranızı ve güvenlik kodunuzu girerek başlayabilirsiniz. Şifre oluşturma işlemi sırasında belirtilen güvenlik sorusu ve cevabı girilmelidir. Bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra yeni şifreniz aktif hale gelecektir.

Aday İşlemleri Sistemi E-Devlet Girişi

Aday İşlemleri Sistemi'ne e-Devlet şifresi aracılığıyla erişim sağlamak mümkündür. ÖSYM'nin resmi internet adresi olan (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden giriş yapılabilir. Bu platformda, "e-Devlet İle Kayıt Ol" seçeneği ile adaylar, sistemde kayıtlarını oluşturabilirler.

e-Devlet şifresini kullanarak ÖSYM AİS'e giriş yapan adaylar, herhangi bir başvuru merkezine gitmeye gerek kalmadan, Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla tüm işlemlerini online olarak tamamlayabilirler.

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