ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi aday şifresi nasıl alınır, nereden değiştirilir? ÖSYM AİS E-DEVLET GİRİŞİ

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KPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ÖSYM AİS şifresi alma süreci önem kazanmış olacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlara katılmak isteyen bireyler başvuru süreçlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yönetiyor. Sınavla ilgili tüm bilgilere ulaşılabilmesi için bu sistem ÖSYM aday şifresi gerektiriyor. Peki, ÖSYM şifresi nasıl alınır? ÖSYM AİS e-Devlet giriş ve şifre yenileme bilgileri...