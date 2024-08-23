ÖSYM KPSS puan türleri ne işe yarar? KPSS P1-P2-P3 nedir, ne demek, atamada ne işe yarar?

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KPSS puan türlerinin her biri, adayların kariyer yollarını belirlemede önemli bir faktör olarak öne çıkar. ÖSYM tarafından belirlenen bu kriterler, adayların kamu sektöründeki iş bulma şanslarını doğrudan etkiler. İşte, KPSS'nin bu üç puan türü hakkında derinlemesine bir bakış. Peki KPSS P1-P2-P3 nedir, ne demek, atamada ne işe yarar?

KPSS P1 Puan Türü Hakkında Detaylar KPSS P1, adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür test sonuçlarına dayanarak hesaplanır. Bu puanlama sisteminde, Genel Yetenek testi %70, Genel Kültür testi ise %30 ağırlığında etkili olur. Bu puan türü, memur adaylarının kamu kurumlarına atanma sürecinde büyük bir rol oynar. KPSS sonuçlarına nereden bakılır? 2024 ÖSYM KPSS lisans taban puanları!