ÖSYM KPSS puan türleri ne işe yarar? KPSS P1-P2-P3 nedir, ne demek, atamada ne işe yarar?

KPSS puan türlerinin her biri, adayların kariyer yollarını belirlemede önemli bir faktör olarak öne çıkar. ÖSYM tarafından belirlenen bu kriterler, adayların kamu sektöründeki iş bulma şanslarını doğrudan etkiler. İşte, KPSS'nin bu üç puan türü hakkında derinlemesine bir bakış. Peki KPSS P1-P2-P3 nedir, ne demek, atamada ne işe yarar?
KPSS P1 Puan Türü
Hakkında Detaylar KPSS P1, adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür test sonuçlarına dayanarak hesaplanır. Bu puanlama sisteminde, Genel Yetenek testi %70, Genel Kültür testi ise %30 ağırlığında etkili olur. Bu puan türü, memur adaylarının kamu kurumlarına atanma sürecinde büyük bir rol oynar.
KPSS P2 Puan Türü
Öte yandan, KPSS P2 puan türü, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin farklı bir dağılımını kullanır. Bu puanlamada Genel Yetenek %60, Genel Kültür ise %40 oranında hesaba katılır. KPSS P2, özellikle önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar için son derece kritik bir öneme sahiptir.