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ÖSYM KPSS puan türleri ne işe yarar? KPSS P1-P2-P3 nedir, ne demek, atamada ne işe yarar?

KPSS sınavında adayların merceği altında olan P1, P2 ve P3 puan türleri, sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük bir merak konusu oldu. ÖSYM, bu puan türlerini tercih süreçlerini basitleştirmek amacıyla düzenlemiştir. Her bir puan türü, adayların testlerdeki performanslarına göre değişkenlik gösterir. İşte, KPSS'nin bu üç puan türü hakkında derinlemesine bir bakış. Peki KPSS P1-P2-P3 nedir, ne demek, atamada ne işe yarar?

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 08:54 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 09:06
ÖSYM KPSS puan türleri ne işe yarar? KPSS P1-P2-P3 nedir, ne demek, atamada ne işe yarar?

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KPSS puan türlerinin her biri, adayların kariyer yollarını belirlemede önemli bir faktör olarak öne çıkar. ÖSYM tarafından belirlenen bu kriterler, adayların kamu sektöründeki iş bulma şanslarını doğrudan etkiler. İşte, KPSS'nin bu üç puan türü hakkında derinlemesine bir bakış. Peki KPSS P1-P2-P3 nedir, ne demek, atamada ne işe yarar?

KPSS P1 Puan Türü

Hakkında Detaylar KPSS P1, adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür test sonuçlarına dayanarak hesaplanır. Bu puanlama sisteminde, Genel Yetenek testi %70, Genel Kültür testi ise %30 ağırlığında etkili olur. Bu puan türü, memur adaylarının kamu kurumlarına atanma sürecinde büyük bir rol oynar.

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KPSS P2 Puan Türü

Öte yandan, KPSS P2 puan türü, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin farklı bir dağılımını kullanır. Bu puanlamada Genel Yetenek %60, Genel Kültür ise %40 oranında hesaba katılır. KPSS P2, özellikle önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar için son derece kritik bir öneme sahiptir.

KPSS P3 Puan Türü

KPSS P3 ise, Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda (%50-%50) etkili olduğu bir puan türüdür. Lisans mezunları için B Grubu kadroların atamasında kullanılan bu puan türü, sadece 'çift' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavlarında elde edilebilir. 'Tek' yıllarda sınava giren adaylar, elde ettikleri KPSS P3 puanını tercihlerde kullanamazlar.

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