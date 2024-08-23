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KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı? Branş bazında sıralama...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 KPSS Lisans sınavlarına ait sonuçları 23 Ağustos itibarıyla adayların erişimine sundu. Adaylar, sınav puanlarını ve detaylı sonuç bilgilerini resmi ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercih sürecine odaklanmış durumda. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 11:45 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 11:45
KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı? Branş bazında sıralama...

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KPSS Lisans (Alan Bilgisi, ÖABT, GK-GY) sınav sonuçları, 23 Ağustos itibarıyla ÖSYM tarafından ilan edildi. Şimdi KPSS tercih süreci ile ilgili en çok merak edilen konu, tercihlerin ne zaman başlayacağı ve kılavuzun hangi tarihte yayınlanacağı oldu.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih takvimi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KPSS tercihleriyle ilgili detayların ve tarihlerinin ne zaman duyurulacağı merak ediliyor.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS Lisans tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Adaylar tercih süreciyle ilgili gelişmeleri ve kılavuzun yayınlanma tarihini takip etmek üzere, ÖSYM'nin resmi duyurularını izlemeye devam etmeli.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenilebilir. Sonuç belgesine erişim sağlandıktan sonra AİS sisteminden de görüntülenebilir.

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