KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı? Branş bazında sıralama...

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KPSS Lisans (Alan Bilgisi, ÖABT, GK-GY) sınav sonuçları, 23 Ağustos itibarıyla ÖSYM tarafından ilan edildi. Şimdi KPSS tercih süreci ile ilgili en çok merak edilen konu, tercihlerin ne zaman başlayacağı ve kılavuzun hangi tarihte yayınlanacağı oldu.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Tercih takvimi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KPSS tercihleriyle ilgili detayların ve tarihlerinin ne zaman duyurulacağı merak ediliyor.