KPSS'nin kadro ayrımı ise şu şekilde gerçekleşir: A Grubu kadrolar, genellikle bakanlıklar, bağlı kuruluşlar ve yerel yönetimler gibi alanlarda özel yarışma sınavları ile girilen pozisyonları kapsar. Buna ek olarak, belirli bir eğitim ve yeterlik sürecinden sonra girilen meslek grupları da A Grubu kadrolar arasında yer alır. Öte yandan, B Grubu kadrolar ise daha geniş bir yelpazede, genel ve katma bütçeli kurumlar, fonlar ve kefalet sandıkları gibi çeşitli kamu kuruluşlarında görev alacak adaylar için belirlenmiştir.