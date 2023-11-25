Okullarda ara tatiller kaldırılıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin canlı yayında açıkladı

Anayasa Mahkemesinin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerini iptal etmesine ilişkin görüşü sorulan Tekin, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız da söyledi, 60 yıllık bir özlem Öğretmenlik Meslek Kanunu geçtiğimiz yıl yasalaştı. Sonrasında da Anayasa Mahkemesi bazı maddeleri iptal etti. Gerekçeli karar yayınladığında da 9 aylık bir süre tanıdı bize. Yani 9 ay içinde kanunla ilgili iptal edilen hususlarda düzenlemeler yapılmasını öngördü. Ben şahsen kanun yeniden gözden geçirilecekse, kamuoyunda öğretmen arkadaşlarımızın, öğretmenler odasında aldığım önerilerin, paydaşlarımızın, sendikaların, siyasi partilerin önerileri doğrultusunda yeni bir Öğretmenlik Meslek Kanunu yapılabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI

Tekin, Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavına uzman öğretmenlik için 58 bin 967, başöğretmenlik için 3 bin 921 öğretmeninin başvurduğunu, başvuranların yüzde 99,4'ünün sınava girdiğini ve sonuçların bugün açıklandığı ifade etti.

"Öğretmenler Odası Buluşmaları" adı altında öğretmenlerle bir araya geldiklerini belirten Tekin, "Her ayın ilk cumartesi günü hangi ildeysem Bakanlığımızın bir sistemi var, orada randevu butonu oluşturuyoruz. Toplantı yapacağımız salonun kapasitesine göre ki bugüne kadar genellikle 250 bandında oldu. 250 arkadaşımız katılıyor, oturuyoruz, herkese söz hakkı veriyoruz. Katılımcılar projelerinden, eğitim sistemiyle ilgili düşüncelerinden bahsediyorlar. Zümre toplantılarında konuştuklarını tutanaklayıp bize getiriyorlar." dedi.

Tekin, Türkçe dersinden en az 70 puan almayı gerektiren sistemle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bu uygulamalar oturduktan sonra öğrenci arkadaşlarımızın daha mutlu olacağına inanıyoruz. Biz o çocukların daha iyi yetişmesi, ana dilleriyle kendilerini ifade etme kapasitelerinin gelişmesi için bunları yapıyoruz. Çocuklarımızın konuşurken Türkçe ile uyumlu olmayan, sosyal medya dilini kullanma eğiliminde olmasına üzülüyorum. Burada attığımız adımlarla ana dil becerilerinin yerleşmesini istiyoruz. Ana dilini 100 kelimeyle konuşan bir çocuğun öğretmek istediğimiz yabancı dili 500 kelimeyle konuşmasını nasıl bekleyeceğiz. Yabancı dil eğitimi de dahil çocuklarımızın tüm eğitim süreçlerinin başarılı olması için ana dil becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor. Bu tür tedbirleri almaya çalışıyoruz."