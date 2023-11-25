MEB'den son dakika sömestr-ara tatil kararı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara flaş duyuru! Bakan Tekin açıkladı! "Kurban Bayramı tatiliyle..."

MEB'den son dakika ara tatil açıklaması....Bakan Yusuf Tekin ara tatilin kaldırılacağı iddialarına son noktayı koydu. İşte o açıklamalar...
MEB'den son dakika ara tatil açıklaması....Bakan Yusuf Tekin ara tatilin kaldırılacağı iddialarına son noktayı koydu. İşte o açıklamalar...
ARA TATİL KALKIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan "ara tatil değerlendirme" anketini başlattı. Anket, 10 Aralık tarihine kadar devam edecek ve katılımcıların kasım ayındaki ara tatilin devam edip etmemesi konusundaki görüşlerini toplamayı hedefliyor.
"Ara tatil anketi, öğretmenlere 17, öğrencilere 15 ve velilere ise 18 farklı soru ile yöneltiliyor. Katılımcılar, her soruya "katılıyorum", "kararsızım" veya "katılmıyorum" şeklinde üç farklı seçenekle yanıt verebilecekler. Ankette ayrıca öğretmenler ve veliler için bir yorum kutusu bulunuyor, bu sayede katılımcılar detaylı görüşlerini ifade edebilecekler."
MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU
Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
"Bizim Bakanlıktaki bütün eğitim öğretim dairelerinin içerisinde bir tane daire başkanlığı var. Hepsinde standart İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor. Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor şeklinde verilen haberler, o İzleme Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme."
KASIM ARA TATİLİ SÖMESTR VE YAZ TATİLİNE EKLENEBİLİR
"Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz. Şöyle bir tablo var. Benim kişisel olarak görüşüm şu. Böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak, Türkiye coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı?"
İklime uygun tatil açıklamasının ardından birçok kişi Kasım ara tatilinin kaldırılacağını yaz veya sömestr tatiline ekleneceğini ifade etti..
"KURBAN BAYRAMI TATİLİYLE BİRLEŞİYOR"
"Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz. Bir anket falan yapmıyoruz. Ara tatillerin kaldırılması da gündemimizde yok. İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil Kurban Bayramı ile birleşmiş oluyor."
MEB ARA TATİL ANKETİ NASIL OLACAK?
Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik hazırlanan anketlerde her grup için farklı soru sayısı ve çeşidi var. Öğretmenlere 17, öğrencilere 15 ve velilere ise 18 soru yöneltildi. Yanıt kısmında ise, 'katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum' şeklinde üç seçenek bulunuyor. Anketin girişindeki açıklamada uygulanan ara tatili yansıtan yanıtların içtenlikle cevaplanması notu yer alıyor.
OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Buna göre yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.
YARIYIL TATİLİ GÜNLERİ;
🔶20 Ocak 2024 Cumartesi
🔶21 Ocak 2024 Pazar
🔶22 Ocak 2024 Pazartesi
🔶23 Ocak 2024 Salı
🔶24 Ocak 2024 Çarşamba
🔶25 Ocak 2024 Perşembe
🔶26 Ocak 2024 Cuma
🔶27 Ocak 2024 Cumartesi
🔶28 Ocak 2024 Pazar
🔶29 Ocak 2024 Pazartesi
🔶30 Ocak 2024 Salı
🔶31 Ocak 2024 Çarşamba
🔶1 Şubat 2024 Perşembe
🔶2 Şubat 2024 Cuma
🔶3 Şubat 2024 Cumartesi
🔶4 Şubat 2024 Pazar