MEB'den son dakika sömestr-ara tatil kararı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflara flaş duyuru! Bakan Tekin açıkladı! "Kurban Bayramı tatiliyle..."

"Bizim Bakanlıktaki bütün eğitim öğretim dairelerinin içerisinde bir tane daire başkanlığı var. Hepsinde standart İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor. Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor şeklinde verilen haberler, o İzleme Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme."

KASIM ARA TATİLİ SÖMESTR VE YAZ TATİLİNE EKLENEBİLİR

"Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz. Şöyle bir tablo var. Benim kişisel olarak görüşüm şu. Böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak, Türkiye coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı?"

İklime uygun tatil açıklamasının ardından birçok kişi Kasım ara tatilinin kaldırılacağını yaz veya sömestr tatiline ekleneceğini ifade etti..