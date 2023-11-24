Külliyede şehitlere vefa! Şehit Şenay Aybüke Yalçın’ın bağlaması Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a emanet

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 'ın katılımı ile Külliye'de "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası yapıldı.

Erdoğan çifti, şehidin annesi Zehra, babası Sadık ve kardeşi Aybars Yalçın'ın yanı sıra filmde adı geçen şehitler, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk ve Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun babası ve annesi ile bir araya geldi.