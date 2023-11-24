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Külliyede şehitlere vefa! Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın bağlaması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a emanet

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımı ile Külliye'de "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası yapıldı. Milletin evinde gerçekleştirilen film gösteriminin ardından duygusal anların yaşandığı Külliye'de şehidin ailesi tarafından Başkan Erdoğan'a Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın kullandığı bağlaması hediye edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Kasım 2023 Güncelleme 24 Kasım 2023, 07:02
Külliyede şehitlere vefa! Şehit Şenay Aybüke Yalçın’ın bağlaması Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a emanet

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımı ile Külliye'de "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası yapıldı.

Erdoğan çifti, şehidin annesi Zehra, babası Sadık ve kardeşi Aybars Yalçın'ın yanı sıra filmde adı geçen şehitler, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk ve Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun babası ve annesi ile bir araya geldi.

AYBÜKE'NIN BAĞLAMASI ERDOĞAN'A EMANET
Erdoğan, Aybüke'nin babası Sadık Yalçın tarafından verilen bağlamayı öptü.

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